Ein Spitzenjahr – Der Slow-up startet nach der Pandemie mit 27’000 Teilnehmenden Nachdem Freizeitsportler der Region zwei Jahre auf den Event verzichten mussten, kommt dieser nun mit neuem Schwung zurück. Pauline Jacobi

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause ist der Ansturm gross auf den Slow-up, der durchs Emmental und den Oberaargau führt. Foto: Marcel Bieri

Auf dem Brunnenplatz herrscht am Morgen des 11. September buntes Treiben: An diversen Ständen gibt es kleine Gewinnspiele, Freizeitsportlerinnen und Freizeitsportler geniessen an den Tischen um den Brunnen etwas Gebäck, bevor es losgeht. Auf der Bühne sorgt die Blue Ties Big Band für musikalische Untermalung.