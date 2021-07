In der Spiezer Bucht – Der Skaterpark ist eröffnet Was lange währt, wird endlich gut: Exakt auf den Ferienbeginn ist der sanierte und erweiterte Skaterpark in der Spiezer Bucht eröffnet worden. Guido Lauper

Noel Schärer (links) und Simon Dahinden eröffnen den sanierten Skaterpark. Foto: Guido Lauper

«Mit der Sanierung des Skaterparks ist ein weiteres Kapitel in der gut zwanzigjährigen Geschichte dieser Anlage geschrieben worden», freute sich Daniel Wyss, Bereichsleiter Liegenschaften der Gemeinde Spiez, am Freitag in der Bucht. Mit Noel Schärer, international bekannter Skater, und Simon Dahinden, Projektleiter vom gleichnamigen Ingenieurbüro, nahmen zwei in Spiez aufgewachsene und mit dem Ort verbundene Sportler den Skaterpark unvermittelt in Betrieb.

«Wir hoffen sehr, diese Beschränkungen mit der sanierten Anlage künftig lockern zu können.» Daniel Wyss, Bereichsleiter Liegenschaften der Gemeinde Spiez