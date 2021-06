Ikone der 80er-Jahre – Der singende Teddybär Man hat ihn längst vergessen, dabei macht er munter weiter. Jetzt ist Boy George, der irische Sänger mit der Samtstimme, 60 Jahre alt geworden. Jean-Martin Büttner

Und jetzt mit Bart. Boy George an der Premiere von «Rocketman», dem gelungenen Biopic über seinen Kollegen Elton John, 20. Mai 2019 in London. Foto: EPA

Es war ein Routineauftritt in der Provinz, er kam dann völlig anders. Das hat man in Zürich erlebt, als Boy George mit seiner Begleitband im Hallenstadion aufspielte. Das war 1987 und der Sänger bereits am Ende seiner Grosserfolge; Culture Club, seine Band, hatte sich im Vorjahr aufgelöst

Man hatte sich auf einen schunkelnetten Abend eingestellt mit Popmusik ohne Unterleib, Kuschelpop für die Vorpubertät. Er ziehe ein Glas Tee dem Sex vor, hatte der Sänger in einem Interview gesagt, und so sah er aus: wie ein singender Teddybär, von dem keinerlei erotische Versuchung ausging; ein Tröster, kein Verführer.