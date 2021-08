23. Diemtigtaler Liegendmatch – Der Sieg ging an Alicia Steiner aus Nyon Den 23. Diemtigtaler Liegendmatch in der Schiessanlage Katzenloch in Oey-Diemtigen gewann die Waadtländerin Alicia Steiner.

Ein Schütze visiert das Ziel an. Foto: BOM

Vom 30. Juli bis 8. August 2021 nahmen 186 Schützen und Schützinnen am 23. Diemtigtaler Liegendmatch in der Schiessanlage Katzenloch in Oey-Diemtigen teil. 176 Schützen starteten ins 60 Schuss umfassende und 10 Schützen ins 30 Schuss umfassende Programm.

Bei wechselhaften Bedingungen gelang es am Freitag, 30. Juli 2021, Marcial Schwarz, Steffisburg, als erst zweitem Schützen mit dem 19. und dem 38. Schuss eine 10,7 zu realisieren und damit gleich zwei Tickets aufs Stockhorn zu gewinnen. Am Samstag übernahmen Daniel Grun, Soyhières, Mario Kissling, Wangen bei Olten, und Armin Kaufmann, Islikon, die Spitze der Rangliste. Am Abend des 1. August lag dann Marlies von Allmen, Heimenschwand, vor Fabio Sciuto, Sachseln, und Daniel Grun vorn.

Später übernahm die 24-jährige Alicia Steiner aus Nyon die Spitze, die sie auch bis zum Schluss des Matchs nicht mehr abgab. Mit Alicia Steiner gewann seit dem Sieg von Andrea Winkler, Blumenstein, im Jahr 2010 erst zum zweiten Mal eine Schützin, und mit dem 2. Rang von Marlies von Allmen zierten sogar gleich zwei Damen die Ranglistenspitze. Sieger im 30er-Match wurde Lars Stucki, Diemtigen. 28 Teilnehmern gelang ein Resultat von 590 und mehr Punkten. Insgesamt durften sich 16 Schützen über eine Fahrt aufs Stockhorn freuen.

pd

Fehler gefunden?Jetzt melden.