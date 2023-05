Unternehmerpreis der Uni Bern – Der Sieg geht an ein Projekt gegen böse Magenbakterien Im Kanton Bern arbeiten viele Teams an Projekten, die eine grosse Wirkung haben können. Das zeigte sich bei der Vergabe des Start-up-Preises der Universität Bern. Stefan Schnyder

Das Siegerteam: Siegfried Hapfelmeier, Pierre Mateo. Markus Notter und Christelle Robert (von links) konnten im Bierhübeli den ersten Preis in Empfang nehmen. Foto: PD-OK Stage Up

Drei Teams von Jungunternehmen haben es am Dienstagabend auf das Podest geschafft. Im Bierhübeli wurden vor 200 Anwesenden die Preisträgerinnen und Preisträger des Unternehmerpreises Stage Up der Universität Bern vergeben.

Der Hauptpreis geht an das Team des Projekts Enzoxa. Ziel des Unternehmens ist es, eine neue Behandlung gegen den Magenerreger Helicobacter pylori zu entwickeln. Rund die Hälfte der Weltbevölkerung ist mit diesem Erreger infiziert. Das Bakterium kann Magenkrebs, Magenentzündungen und allgemein Magenbeschwerden verursachen. Dem Siegerteam gehören Siegfried Hapfelmeier, Professor am Institut für Infektionskrankheiten der Universität Bern, Christelle Robert, Professorin für Pflanzenwissenschaften, sowie die Wissenschafter Pierre Mateo und Matheus Notter an.

Der zweite Preis ging an das Team Inverto. Das Unternehmen entwickelt Hard- und Software für Drohnen, die für die Pflanzung und die Pflege von Mangrovenbäumen eingesetzt werden. Es hat seinen Sitz in der Marktgasse in Bern und wird von Jürg Germann und Dowd Cameron geführt.

Neues Behandlungskonzept

Die dritte Auszeichnung erhielt das Team Caldre. Es hat eine Lösung zur Behandlung der Krankheit Cholestase entwickelt. Bei dieser Krankheit kommt es zu einem Stau der Gallenflüssigkeit. Das Ziel der Behandlung ist es, die Leber von toxischen Komponenten zu entlasten. Es handelt sich um ein Unternehmen, das aus dem Institut für Viszerale Chirurgie und Medizin der Universität Bern hervorgegangen ist. Dem Team gehören die Professorin Deborah Stroka, der Professor Daniel Candinas und die Forschenden Felix Alexander Baier, Teresa De Enrique Schmidt und Nicolas Melin an.

Nebst Preisgeldern von 10’000, 5000 und 3000 Franken erhalten die Siegerteams Zugang zu Start-up-Coachs und Experten. Initiant des Wettbewerbs ist Professor Artur Baldauf, Direktor der Abteilung für Unternehmensführung an der Universität Bern. Die Wahl der Siegerteams erfolgt durch eine siebenköpfige Jury, der auch die Unternehmerin Nicole Loeb angehört.

