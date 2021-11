Langenthal holt 1:4-Rückstand auf – Der SCL und YB II gewinnen in verrückten Partien In der Mysports League jubeln sämtliche Berner Teams, und der FC Münsingen geht mit einem schlechten Gefühl in die Pause: News aus der Region. Adrian Horn

Das Swiss-League-Team der Stunde: Der SC Langenthal feiert auch gegen Kloten. Archivfoto: Marcel Bieri

Langenthal mit Coup gegen Kloten

Swiss-League-Club Langenthal ist in Fahrt. Das bewies er am frühen Sonntagabend gegen Kloten. Zu Hause holten die Oberaargauer gegen die auf Rang 2 klassierten Zürcher einen Dreitorerückstand auf und gewannen 5:4 nach Penaltyschiessen.

Lauter Siege für die Berner Clubs

Sämtliche Berner Mannschaften in der Mysports League spielten auswärts, und alle vermochten zu gewinnen. Huttwil siegte in Arosa 4:1, Lyss in Seewen 2:1, Thun in Chur 5:3. Wiki-Münsingen setzte sich im Duell der Tabellenletzten gegen Bülach 4:3 nach Penaltyschiessen durch.

Münsingen geht mit einer Pleite in die Pause

In einem der aufregendsten Spiele der bisherigen Promotion-League-Saison bezwang YB II Rapperswil-Jona daheim nach 4:0-Führung 5:3. Fode Yannick Toure erzielte drei Tore. Spitzenreiter Breitenrain gewann bei Brühl 3:1. In seinem letzten Einsatz vor der Winterpause verlor 1.-Liga-Club Münsingen gegen GC II 0:3. Das formstarke Langenthal schlug Bassecourt 3:1; Köniz punktete gegen Schötz (2:2), Thuns U-21 gegen Chenois (1:1).

