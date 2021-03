Langenthal verliert erstmals – Der SCL schlägt sich selbst Langenthal führt nach einem 2:3 gegen Thurgau in der Viertelfinalserie nur noch 2:1. Der SCL ging fahrlässig mit den Chancen um und kassierte zu viele Strafen. Leroy Ryser

Verteidiger Luca Christen und Torhüter Pascal Caminada sind nach dem entscheidenden späten Gegentreffer enttäuscht. Foto: Marcel Bieri

Mit der 2:0-Führung in der Serie im Rücken erhöhte der SC Langenthal im dritten Spiel von Beginn an das Tempo. Bereits in den ersten Minuten wurde deshalb das eher defensiv eingestellte Thurgau vehement unter Druck gesetzt. Einmal mehr zeigten sich die Ostschweizer das ganze Spiel hinweg aber äusserst hartnäckig. Mit Systemtreue und Aufopferungsbereitschaft wehrten sie sich mit Händen und Füssen gegen die drohenden Tore der Langenthaler, welche insbesondere im zweiten Abschnitt zuhauf hätten fallen können.

Beispielsweise in der 40. Minute, als Marc Kämpf bei je vier Feldspielern auf dem Eis einen Doppelpass mit Zack Torquato spielte, vor dem Tor die Scheibe Richtung Gehäuse ablenkte und einzig an HCT-Hüter Nicola Aeberhard scheiterte. «An der Chancenverwertung sollten wir nicht zu sehr herumstudieren», sagte Kämpf danach selbst, denn «gut ist, dass wir Chancen haben. Bleibt dies so, gehen die Pucks im nächsten Spiel wieder rein.» Dass sie dies aber diesmal nicht taten, war am Ende entscheidend.

Keine Tore bei Gleichstand

Dazu kam: Der SCL traf bei je fünf Feldspielern wie schon im ersten Heimspiel erneut nicht. Damit die verdiente Führung also gelingen sollte, musste eine Strafe her – und vereint ärgerten die Oberaargauer Akteure den gegnerischen Kanadier Jonathan Ang so lange, bis er sich zu einer solchen verleiten liess. Noch cleverer wurde dann aber der Führungstreffer erzielt. Eric Himelfarb führte die Scheibe und spielte sie scharf auf Kämpf, der diese am entfernten Pfosten «holprig» ablenkte und Nicola Aeberhard nicht nur verwirrte, sondern auch bezwang.

Während der HCT-Keeper bei diesem Treffer noch unschuldig war, hätte er beim zweiten Gegentor durchaus schneller reagieren müssen. In Überzahl stand der Finne Eero Elo bereit, wartete auf den Pass, und als er diesen von Yves Müller erhielt, donnerte er die Scheibe zwischen Aeberhards Beinen hindurch zum 2:0 ins Tor. Es folgten dann Chancen um Chancen, die auf SCL-Seite ungenutzt verstrichen. Und als Yves Müller eine Strafe kassierte, die auf und neben dem Eis für Verwunderung sorgte, verkürzte Thurgau durch Adam Rundqvist auf 1:2. Wie schon am Freitag war der SCL deshalb vor dem Schlussdrittel mit einem unnötig knappen Zwischenstand konfrontiert.

33 Sekunden vor Schluss

Und diesmal gaben die Oberaargauer den Sieg noch aus der Hand. Erst scheiterten die Langenthaler erneut mehrfach an Best-Player Aeberhard. Und insbesondere in den Playoffs rächt sich dies: In der 51. Minute gelang Jan Mosimann nach einem von Thurgau gewonnenen Bully der 2:2-Ausgleich.

Als die Gastgeber darauf reagieren wollten, erwies Mathieu Maret seiner Mannschaft einen Bärendienst. Der Verteidiger verstrickte sich in einen unnötigen Zweikampf, bei dem er wegen hohen Stocks mit vier Minuten bestraft wurde. TJ Brennan traf für Thurgau zum entscheidenden 3:2, dies 33 Sekunden vor Schluss. «Solche Sachen können in den Playoffs passieren. Wir haben zudem keine einfache Serie erwartet», spielte Tom Gerber die Niederlage nach der Partie herunter. Wer sich aber dennoch darüber ärgert, tut dies zu Recht. Für den SCL war der dritte und vielleicht vorentscheidende Sieg in dieser Serie greifbar nahe.