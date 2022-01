Ein Heimsieg in extremis – Der SCL jubelt erstmals 2022 Langenthal gewinnt zu Hause gegen den EHC Winterthur 4:3 nach Penaltyschiessen. Es ist der erste Erfolg der Oberaargauer im neuen Jahr. Daniel Gerber

Die Langenthaler feiern die Aufholjagd gegen Winterthur. Foto: Marcel Bieri

Den EHC Winterthur nicht in Führung gehen lassen – diese Grunddevise erlässt der SC Langenthal im Vorfeld der Spiele gegen die Mannschaft aus der sechstgrössten Stadt der Schweiz nicht ohne Grund. Seit die Zürcher im Jahr 2015 in die zweithöchste Spielklasse zurückgekehrt sind, gewann der SCL zwar 26 von 28 Vergleichen – doch mit wenigen Ausnahmen verstrickte das Team aus der Eulach-Stadt die Oberaargauer in einen engen zähen Fight. Oft konnte sich das Berner Team in der jeweiligen Kraftprobe jeweils erst in den Schlussminuten entscheidend absetzen.

SCL wird ausgekontert

Besonders delikat wird die Aufgabe jeweils, wenn der EHCW plötzlich in Front liegt. Die gestrige Partie lieferte besten Anschauungsunterricht: Sekunden nach dem Start des Mitteldrittels parierte EHCW-Torhüter Andri Henauer eine verheissungsvolle Chance des Heimteams. Den anschliessenden Konter verwertete Winterthur-Topskorer Mathieu Pompei zur 1:0-Führung.

In der Folge stand die «Winti»-Abwehr dicht, zahlreiche SCL-Pässe wurden weggelenkt und die wenigen Schüsse, die durchkamen, wurden von Andri Henauer gehalten. Die meisten Angriffe versickerten jedoch im Triebsand der Gäste-Verteidigung. So auch beim 2:0: Der SCL verlor die Scheibe an der blauen Linie. Bei einem schnellen Konter schuf der Tabellenvorletzte sogar eine Überzahl-Situation in der gegnerischen Zone, die zum zweiten Treffer genutzt wurde.

Die kampfstarken Zürcher mussten auf Mathew Wilkins – den einen der beiden Ausländer – verzichten, während Langenthals Eero Elo sein erstes Heimspiel nach der Verletzungspause bestritt (das Comeback erfolgte am Sonntag auswärts beim HC Thurgau). Trotz dieser fehlenden Teamstütze liess sich der EHCW auch nicht durch den Anschlusstreffer von SCL-Verteidiger Hans Pienitz aus der Ruhe bringen. Im Gegenteil: 51 Sekunden nach dem Gegentor konnte Winterthur mehr oder weniger unbehelligt einen Angriff durch die Mitte fahren und auf 3:1 erhöhen.

Keine Sechs-Punkte-Woche

Mit einer engagierten Schlussoffensive und zwei (zu null) Treffern im Penaltyschiessen konnte der SC Langenthal schliesslich verhindern, dass er zuletzt nicht ohne Punkt dastand. In dieser Woche steht der SC Langenthal neben dem Tabellenvorletzten EHC Winterthur auch dem Schlusslicht Ticino Rockets gegenüber. Nachdem die beiden ersten Matches im laufenden Jahr verloren gegangen sind (1:6 gegen den EHC Olten und 3:6 gegen den HC Thurgau), wollte das Team nun in der laufenden Woche sechs Punkte erstreiten. Steigern muss der SCL insbesondere die Chancenauswertung – im gestrigen Spiel erarbeitete sich Langenthal in jedem Drittel ein Chancenplus.

