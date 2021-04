Reto Friedli – Der Schweizer Handball verliert eine Attraktion Das Gesicht des Teams, der Schrecken der Gegner: Mit Wackers Kreisläufer beendet die vielleicht charismatischste Figur der Liga ihre Karriere. Eine Würdigung. Adrian Horn

«Der wohl schönste Tag meines bisherigen Lebens»: Reto Friedli wird 2013 mit Wacker erstmals Meister. Foto: Christian Pfander

Ist das überhaupt vorstellbar? Ein Wacker ohne ihn, ohne Mister Wacker?

Wurden Vertreter gegnerischer Clubs mit dem Namen der Thuner konfrontiert, mussten sie in den letzten Jahren bestimmt zunächst an ihn denken, an Reto Friedli, an den Kerl, der diesen Verein perfekt repräsentiert, weil er so sehr für dessen Werte steht. Der Kreisläufer war respektive ist das Gesicht eines Ensembles, das es sehr lange verstand, ein besonders unangenehmes Gegenüber zu sein. Friedli provozierte, Friedli brillierte. Und er zog die andern mit: die Teamkollegen, das Publikum.