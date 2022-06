Abtreibungen in den USA – Der schweigsame Richter jubelt Supreme-Court-Richter Clarence Thomas feiert mit dem Ende des Rechts auf Abtreibung den Höhepunkt seiner Karriere. Seit mehr als 30 Jahren hat der konservative Jurist darauf hingearbeitet. Fabian Fellmann aus Washington

Clarence Thomas, der amtsälteste Richter am Supreme Court der Vereinigten Staaten, ist plötzlich nicht mehr der rechte Aussenseiter, sondern einer der Meinungsmacher – etwa beim Recht auf Abtreibung. Foto: (Imago Images/Mediapunch)

Lange war Clarence Thomas ein Aussenseiter am Obersten Gericht der Vereinigten Staaten, ein Ausreisser am rechten Rand. Bekannt war er für schrullige Meinungen und eisernes Schweigen: Ab 2006 stellte er zehn Jahre lang keine einzige Frage bei Verhandlungen.

Das alles änderte mit Donald Trump. Da begann der Höhenflug des amtsältesten Richters, der am Freitag seinen bisherigen Höhepunkt gefunden hat. Als das Gericht das Recht auf Abtreibung in den USA kippte, war das auch ein persönlicher Sieg für den 73-jährigen Thomas.

Ein solches Urteil hätte kaum jemand für möglich gehalten, als ihn George Bush 1991 für das Richteramt nominierte. Er sollte Thurgood Marshall ersetzen, vor ihm der einzige Afroamerikaner an dem Gericht. Gegen Thomas wurden Vorwürfe der sexuellen Belästigung erhoben, er sah darin Rassismus, nach einer Schlammschlacht wurde er knapp gewählt. Die «sehr, sehr dunklen Zeiten» hat er bis heute nicht vergessen, wie er jüngst in Washington an einer Party zur Feier seiner 30 Amtsjahre bemerkte.

Gegen Antibabypillen, gegen Homosexuelle

Inzwischen aber ist Thomas nicht mehr der umstrittene Aussenseiter, sondern seit 2018 der Amtsälteste. Und inzwischen ist er auch öfters in der Mehrheit, statt wie früher vor allem abweichende Meinungen zu veröffentlichen. So auch am Freitag, als Thomas in einem schriftlichen Kommentar festhielt: «Ich schliesse mich dem Gericht an, weil es korrekterweise festhält, dass die Verfassung kein Recht auf Abtreibung verleiht.» (Lesen Sie, wie amerikanische Frauen nun in Mexiko Hilfe suchen)

Dieses Urteil haben Thomas – und die Amerikanerinnen und Amerikaner – auch Donald Trump zu verdanken, der drei ultrakonservative Richter an das Gericht ernannt hat. Nun zeigt sich, dass Thomas mit seinen Minderheitsmeinungen über all die Jahre eine rechtliche Argumentation verfestigt hat, welche die neue Mehrheit nun umsetzt (lesen Sie den Kommentar dazu). Diese neue Macht will Thomas nutzen.

In seinem Kommentar fordert er, dass das Oberste Gericht möglichst bald weitere Grundrechte überprüft, die in seinen Augen unbegründet sind: das Recht auf Zugang zu Verhütungsmitteln, das Recht auf gleichgeschlechtliche Beziehungen und das Recht auf die Ehe für alle. Das würde es den Bundesstaaten erlauben, Verhütungsmittel, homosexuelle Akte und die Ehe für alle zu verbieten. Thomas interpretiert die Verfassung möglichst buchstäblich und hält weite Teile der amerikanischen Umwelt- und Wirtschaftsgesetze für verfassungswidrig: Nur die Bundesstaaten hätten die Kompetenz, diese Bereiche zu regulieren, argumentiert er.

Zur Welt kam er 1948 in einer Siedlung früherer Sklaven in bitterarmen Verhältnissen.

Thomas’ konservative Ansichten gründen in seiner katholischen Erziehung. Zur Welt kam er 1948 in einer Siedlung früherer Sklaven in bitterarmen Verhältnissen. Die Familie sprach Gullah, eine lokale kreolische Sprache, wofür ihn seine Klassenkameraden auslachten. Dabei habe er eine Vorliebe dafür entwickelt, zuzuhören statt zu reden. Er besuchte katholische Schulen und sollte der Erste in der Familie werden, der zur Universität gehen konnte. Bevor er sich in Yale dem Recht zuwandte, studierte er Englisch, weil er die Sprache endlich beherrschen wollte, wie er einmal sagte. Das tut er inzwischen, doch Thomas meldet sich trotzdem bei Gerichtsverhandlungen so selten zu Wort wie kein Richter vor ihm; zehn Jahre lang etwa stellte er keine einzige Frage.

Trump-Unterstützerin Ginni Thomas und ihr Mann, Richter Clarence Thomas, in einer Aufnahme von 2019. Foto: Paul Morigi (AFP)

Auch ausserhalb des Gerichtssaals ist Thomas nicht beredt, zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Die Medien scheut er, weil die «ihr eigenes Skript» hätten. Nur über sein Hobby, ein 12-Meter-Luxus-Wohnmobil, sprach er eine Weile lang gerne. Darin tourt er mit seiner Frau Ginni Thomas durchs Land, in gemächlicherem Tempo, als er früher mit seiner Corvette rumbrauste.

Donald Trump und die Frau des Richters

Auch Ginni Thomas ist eine schillernde Figur – politisch zu schillernd für die Partnerin eines Richters am Obersten Gericht, wie viele finden. Während andere Richter sich politisch in Zurückhaltung üben, tauchen die beiden Thomas gerne an Veranstaltungen der Republikaner auf, jenen der Trump-Fraktion, was sie in Washington auffallen liess. Ginni Thomas ist eine Aktivistin, die unter anderem mit Trumps früherem Chefideologen Steve Bannon zusammenarbeitete, um eine neue ultrarechte Interessengruppe namens Groundswell zu gründen. Jüngst wurde Thomas in die Ermittlungen zu Trumps Putschversuchen verwickelt. Sie hatte schon kurz nach der Präsidentschaftswahl begonnen, als Leitungsfigur des rechten «Council for National Policy» Lügen über Wahlbetrug zu verbreiten, und stand vor und während des 6. Januar mit Trumps Stabschef und weiteren Akteuren in intensivem Kontakt. Nach der Wahl etwa schrieb sie ihm per Textnachricht, er müsse diesem «grossartigen Präsidenten» helfen, nur sie beide könnten die amerikanische Verfassung retten, die am Abgrund stehe. «Die Mehrheit weiss, dass Biden und die Linke den grössten Coup der Geschichte abziehen wollen», schrieb Thomas. Nun wurde sie vom Parlamentsausschuss zur Untersuchung des Sturms auf das Capitol zu Befragungen vorgeladen.

Ginni Thomas’ Nähe zu Trump wirft Fragen auf zu Clarence Thomas’ Unparteilichkeit, falls dereinst ein Fall aus den vielen Verästelungen von Trumps Putschversuch vor dem Obersten Gericht landen sollte. Ginni Thomas sagt, ihr Mann und sie hätten unterschiedliche berufliche Wege. Wie sie die Trennung aufrechterhalten, bleibt aber ihr Geheimnis: Die beiden beschreiben ihre Verbindung als sehr eng, sie seien durch die Prüfungen des Lebens «zu einem einzigen Wesen verschmolzen, zu einem Amalgam, wie wir es gerne ausdrücken», sagte Thomas einst.

