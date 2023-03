Schweizer Grossbank in der Krise – Der schwarze Mittwoch der Credit Suisse – das Protokoll Die CS-Aktie verliert an einem Tag 24 Prozent. So viel wie noch nie. Am Ende muss die Nationalbank versprechen, im Notfall einzugreifen. Die Chronik eines geschichtsträchtigen Tages. Jorgos Brouzos Mario Stäuble Daniel Schneebeli

Rasanter Kurssturz der CS-Aktie: Händler an der New Yorker Börse. Foto: Seth Wenig (Keystone)

9 Uhr – der Börsenhandel startet

Der Tag, an dem die Credit Suisse in arge Nöte gerät, beginnt eigentlich positiv: Die Aktie legt leicht zu. In den Tagen davor hat die Schweizer Grossbank schwere Verluste verkraften müssen. Unmittelbarer Auslöser war eine Bankenkrise in den USA. Am Anfang stand die Pleite einer Bank in Kalifornien, der Silicon Valley Bank. Das Geldhaus verspekulierte sich, und als Gerüchte davon die Runde machten, hoben Kundinnen und Kunden ihr Geld ab. In der Folge gerieten die Kurse von kleineren, regionalen Banken ins Rutschen. Die US-Regierung musste ein Notprogramm aufsetzen, um eine Ausweitung der Krise zu verhindern.

Zu Bloomberg-TV sagt CS-Präsident Axel Lehmann noch vor Handelsbeginn, dass eine Staatshilfe für die Bank kein Thema sei. Die Bank habe «die Medizin bereits geschluckt». Sie sei also auf dem Weg der Besserung. Die CS lasse sich nicht mit der Silicon Valley Bank vergleichen. Für die CS würden viel strengere Vorschriften gelten, sie weise eine starke Bilanz auf.

Lehmann weiss genau: Nicht nur die Schweizer Politik und die Wirtschaft hören ihm zu, sondern das ganze globale Finanzsystem. Die Credit Suisse ist nicht nur ein Eckpfeiler des Schweizer Finanzplatzes, von immenser Bedeutung für das Land, sondern ein wichtiger Knoten der weltweiten Geldwirtschaft.

Die Bank hat seit Jahren eigene, hausgemachte Probleme. Sie machte gewaltige Verluste aus den Pleiten des australischen Finanzhauses Greensilll und des US-Hedgefonds Archegos; sie durchlitt selbst verschuldete Geldwäscherei-Skandale – und selbst der aktuelle Geschäftsbericht der Bank konnte vorige Woche nicht wie geplant erscheinen. Die US-Börsenaufsicht verlangte Korrekturen. Die Bank legte den Bericht am Dienstag vor. Was die Nervosität rund um die CS weiter in die Höhe trieb.

Die Zahlen der Credit Suisse sind seit Jahren schlecht, die Bank schreibt gigantische Verluste. Kundinnen und Kunden haben Milliardenbeträge zu anderen Geldhäusern verschoben, und dieser Abfluss ist immer noch nicht gestoppt, wie die Bankspitze in diesen Tagen einräumen musste – auch wenn sich dessen Tempo verlangsamt hat. Mit dem Abzug von Kundengeldern schrumpfen auch die zukünftigen Erträge der Bank.

Dennoch: Die CS erfüllt weiterhin alle gesetzlichen Kapital- und Liquiditätsanforderungen. Trotz des katastrophalen letzten Jahres hat die Bank ihr Sicherheitspolster in den letzten Monaten nicht nur stabil gehalten, sondern sogar stärken können.

10.42 Uhr – Die Aktie kommt ins Rutschen

Der Grund, dass die CS-Aktie im Laufe des Vormittags trotzdem ins Rutschen gerät, ist eine Nachricht aus Saudiarabien, die um 10.42 Uhr publik wird.

Ammar Al Khudairy, Präsident der Saudi National Bank, hat eine eindeutige Botschaft an die Öffentlichkeit: Ja, man habe grundsätzlich Vertrauen in die CS und den Plan ihrer Führung, die Wende zu schaffen. Aber nein, weitere Gelder werde man nicht einschiessen.

Al Khudairys Statement hat Gewicht, weil die Saudi National Bank der wichtigste Aktionär der CS ist. 9,9 Prozent der Grossbank gehören dem staatlich kontrollierten Geldhaus. Die Sätze sollen wohl den CS-Kurs stützen.

Es passiert dann aber das Gegenteil. Die Investorinnen und Investoren hören den Vertrauensbeweis nicht. Sie nehmen nur die zweite Aussage von Al Khudairy wahr: Es gibt kein neues Geld.

14.30 Uhr 1.55 Franken kostet die Aktie noch – so wenig wie noch nie

Es kommt so weit, dass der Handel der CS-Aktie zeitweise ausgesetzt werden muss. So schnell und so stark verliert die Aktie nun an Wert.

Die Lage ist derart dramatisch, dass sich die französische Premierministerin Elisabeth Borne einschaltet. Über den Ticker der französischen Nachrichtenagentur AFP trifft um 15.30 Uhr die Nachricht ein: Borne hat die Schweiz aufgefordert, die Probleme der CS zu lösen: «Dieses Thema fällt in den Zuständigkeitsbereich der Schweizer Behörden. Es muss von ihnen geregelt werden.»

Doch in Bern herrscht – vordergründig – Stille. Aus dem Finanzministerium von Karin Keller-Sutter (FDP) und vonseiten der Finanzmarktaufsicht Finma heisst es nur: kein Kommentar. Angefragte nationale Finanzpolitiker schnauben in den Telefonhörer: kein Kommentar.

Dabei geht es hinter den Kulissen hektisch zu und her. Die CS-Konzernzentrale, die Nationalbank, die Finma und das Finanzdepartement stehen in engem Kontakt. Und zwar nicht erst an diesem schwarzen Mittwoch, sondern schon Tage und Wochen davor. Als systemrelevante Bank muss die Credit Suisse detaillierte Notfallpläne bereithalten für den Fall, dass sie in Schieflage gerät. Diese Vorschriften sind eine Reaktion auf die Finanzkrise von 2008. Dazu gehört ein Plan, wie sich eine Bank wieder stabilisieren lässt («Recovery») und, falls das nicht gelingt, wie sie abgewickelt wird («Resolution»).

Die Zurückhaltung der offiziellen Stellen hat ihre Gründe: Wenn ein falsches Wort zum falschen Zeitpunkt an die Öffentlichkeit dringt, kann dies fatale Folgen haben, im schlimmsten Fall eine immer schneller drehende Negativspirale auslösen.

16.30 Uhr – Die Gerüchte nehmen ihren Lauf

Versucht die Bank zu stabilisieren: CS-Chef Ulrich Körner während eines TV-Interviews. Foto: Bloomberg

Die Aktie erholt sich zwischenzeitlich und steht noch 14 Prozent im Minus. Aber dann berichtet die «Financial Times», dass die Credit Suisse bei der Schweizerischen Nationalbank (SNB) und der Finma um Unterstützung angefragt habe. Sie habe um ein offizielles und öffentliches Zeichen des «Supports» gebeten. Das Ziel: den Markt zu beruhigen, zu zeigen, dass die Lage unter Kontrolle ist.

Nur: Wer zeigt, dass solche Unterstützung nötig ist, hat offensichtlich ein Problem.

Gerüchte breiten sich aus. Der Finanzblog «Inside Paradeplatz» geht so weit, die Zürcher Kantonalbank und den Swiss-Life-Konzern als mögliche Käufer des Schweizer Teils der Credit Suisse ins Spiel zu bringen. Auch da kommt von offizieller Seite nur zurück: kein Kommentar.

Klar ist dagegen, dass die regionale Politik in Zürich alarmiert ist. Aus gut unterrichteten Kreisen hat diese Zeitung erfahren, dass ausgewählte Finanzpolitikerinnen und -politiker bereits vor einigen Tagen zum CS-Thema gebrieft worden sind.

17.30 Uhr – Der Börsenhandel schliesst

Der Handelsbereich der New Yorker Börse am 15. März. Foto: AFP

Bevor die Börsen schliessen, sackt die Aktie noch einmal ab. Die Bilanz am Ende dieses schwarzen Mittwochs: minus 24 Prozent. Auch die UBS verliert 8 Prozent. Die Deutsche Bank 9 Prozent, die britische HSBC 4 Prozent. Die Zahlen sind Ausdruck der Krise.

Für die CS-Aktie ist es der grösste Tagesverlust, den sie jemals erlitten hat.

Aus den USA kommen weitere Krisensignale. Die Agentur Bloomberg berichtet, das US-Finanzministerium wolle von den US-Banken wissen, wie stark sie mit der Credit Suisse verbunden seien. Dieselbe Frage stellt die Europäische Zentralbank jenen Geldhäusern, die unter ihrer Aufsicht stehen. Man will wissen, welche Schockwellen ein Crash der CS auslösen würde.

Am Abend dann ein Lebenszeichen der Credit Suisse. Es ist André Helfenstein, der die ersten Worte an die Öffentlichkeit richtet. «Wir schaffen das», sagt der CS-Schweiz-Chef dem «Blick» in einem Videointerview. Der Aktienkurs sei kein unmittelbarer Ausdruck der Sicherheit der Bank.

Das ist die optimistische Sicht. Die pessimistische kommt – fast gleichzeitig – vom weltbekannten Ökonomen Nouriel Roubini. Der sagt zu Bloomberg, ein Untergang der Credit Suisse wäre ein «Lehman-Brothers-Moment». Er spielt damit auf den 15. September vor 15 Jahren an. Damals brach die US-Investmentbank zusammen, und die Finanzkrise 2008 nahm ihren Anfang.

Das Problem der CS sei, sagt Roubini, dass sie zu gross sei, um sie scheitern zu lassen, aber auch zu gross, um gerettet zu werden.

20.26 Uhr – Die Nationalbank eilt der CS zu Hilfe

SNB-Chef Thomas Jordan. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Am späten Mittwochabend melden sich die offiziellen Stellen doch noch. Finma und SNB verschicken eine gemeinsame Stellungnahme. «Die Credit Suisse erfüllt die an systemrelevante Banken gestellten Anforderungen an Kapital und Liquidität.» Und noch wichtiger: «Die SNB wird im Bedarfsfall der CS Liquidität zur Verfügung stellen.»

Die Nationalbank würde also Mittel einschiessen, wenn es hart auf hart kommt. Es sind nur einige Sätze auf einer A4-Seite, aber dennoch – das so dringend eingeforderte Zeichen der Unterstützung ist da. Nicht ganz 13 Stunden bevor der Börsenhandel wieder startet.

