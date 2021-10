Ein Fremder blickt auf Bern – Der schwarze Mann in der weissen Stadt an der Aare Angestarrt, bestaunt, ausgegrenzt: Der afroamerikanische Künstler Vincent O. Carter (1924–1983) lebte 30 Jahre in Bern. Jetzt erscheint sein «Bernbuch» endlich in deutscher Sprache. Alexander Sury

Vincent O. Carter, «the first negro in town»: Aufnahme aus den späten 1950er-Jahren in Bern. Foto: Staatsarchiv des Kantons Bern, FN Baumann

In der Altstadt Berns, Mitte der 1950er-Jahre: Auf der Strasse wird der «Schwarze» angesprochen und auf einen Drink in eine Bar eingeladen. Der Mann entpuppt sich als Werbemanager einer Schweizer Supermarktkette. Er hat ein Jobangebot, das er mit den Worten einleitet: «Sie sind wie geschaffen dafür.» Die Leitung des Bananenverkaufs in einem Supermarkt bietet er ihm an, man würde ihm selbstverständlich auch eine bunte Uniform zur Verfügung stellen. Der Schwarze hört sich das äusserlich ungerührt an, unterdrückt seine aufkeimende Wut, bedankt sich höflich für das Angebot, er sei aber momentan als Autor mit einem «epischen Gedicht» beschäftigt und daher voll ausgelastet.