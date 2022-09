Abstimmung in Reichenbach – Der Schutz vor Naturgefahren geht ins Geld Am Sonntag befinden die Stimmberechtigten in Reichenbach gleich über zwei Geschäfte zum Schutz der Gemeinde vor Naturgefahren. Kostenpunkt: fast 2,6 Millionen Franken. Nik Sarbach

Der Weiler Reudlen bei Reichenbach (unterhalb der Hochspannungsleitung) soll besser vor Steinschlag geschützt werden. Foto: Nik Sarbach

Hochwasser, Lawinen, Steinschlag, Erdrutsch: Die Liste der potenziell gefährlichen Naturereignisse im Oberland ist lang. Lang ist aber auch die Liste der Massnahmen, welche die Gemeinden gegen drohende Schäden umsetzen können. In Reichenbach kommen am Sonntag gleich zwei davon an die Urne.