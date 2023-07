Die Woche im Emmental – Brauerei Blackwell, Schulkritiker und Kemmeriboden Das gab es diese Woche aus dem Emmental zu berichten. Stephanie Jungo

Wenn Sie «Die Woche im Emmental» als Newsletter direkt in Ihr Postfach erhalten möchten, können Sie sich über die Box am Ende des Artikels dafür anmelden.

Liebe Lesende



Heute beginnen im Kanton Bern die Schulferien. Vor der wohlverdienten Pause haben wir uns in dieser Woche mit den Herausforderungen der Schulen beschäftigt. Lehrer Andreas Aebi hat sich einen Namen als Kritiker verschiedener Reformen gemacht. Ein Jahr vor seiner Pensionierung wechselt er nochmals die Stelle. Auch das hat mit der Kritik an einer Neuerung zu tun.

Mein Kollege Stephan Künzi besuchte in Burgdorf die Willkommensklassen für ukrainische Kinder. Sie berichteten vom schwierigen Spagat zwischen dem Leben hier und dem Leben, das sie in der Ukraine zurückgelassen haben.

Nicht nur die Schule war Thema diese Woche. In Burgdorf musste die Brauerei Blackwell aufgeben. Sie konnte sich nicht länger im Nischenmarkt der Sauerbiere behaupten.

Bessere Nachrichten gab es für Schangnau. Nach dem verheerenden Hochwasser im Kemmeriboden im letzten Sommer hat der Regierungsrat nun beschlossen, die notwendigen Hochwasserschutzmassnahmen mit höheren Beiträgen als üblich zu unterstützen.



Ich wünsche Ihnen ein entspanntes Wochenende.



Fehler gefunden?Jetzt melden.