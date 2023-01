Unruhe im Reich des Todes – Der Schrumpffriedhof, der zu neuer Schönheit findet In Hasle bei Burgdorf wird der Friedhof verändert. Es sind folgerichtige Schritte. Die Friedhofskultur ist eine grundlegend andere geworden. Dölf Barben

Gemeinderat Simon Röthlisberger steht auf dem ehemaligen Grabfeld, das dem Schulgelände zugeschlagen wird. Foto: Franziska Rothenbühler

Wohl kaum an einem anderen Ort in der Region lässt sich im Moment besser beobachten, wie die Friedhofskultur sich verändert hat und immer noch verändert – und welche Konsequenzen dies hat. Der Friedhof von Hasle bei Burgdorf wird in den nächsten beiden Jahren umgestaltet und verkleinert. Im Herbst 2025 wird er kaum mehr wiederzuerkennen sein.