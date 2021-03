Gebürtiger Lotzwiler – Der Schreiber «der Säufer und armen Schlucker» Deny Lanz schreibt Gedichte über Menschen am Rand der Gesellschaft. Oft schwingt Humor mit. Als er in Kurzarbeit war, hat er lange einen Verlag gesucht – und am Ende Glück gehabt. Nadja Noldin

«Dichtung und Wahrheit liegen oft nahe beieinander», sagt Deny Lanz über seine kurzen Geschichten. Foto: Raphael Moser

Ein bisschen schräg ist er schon, dieser Typ mit Hut, der beim Treffpunkt vor dem Stadttheater in Langenthal steht. «Ich bin Deny», sagt er, sogleich ist man per Du. Sympathisch ist er, unkompliziert, etwas alternativ. Gleichzeitig wirkt er schüchtern. Einer, der sich lieber im Hintergrund hält. Einer, der öffentliche Auftritte lieber einem Schauspieler überlässt. Das wiederum will nicht so recht zu seinem Beruf passen.

Der gebürtige Lotzwiler Deny Lanz ist Anzeigenberater bei einem aargauischen Medien­unternehmen und muss viel mit Kunden kommunizieren. Fast möchte man meinen, dass er zwei Gesichter hat. «Das ist, weil ich im Sternzeichen Zwilling bin», sagt er und schmunzelt. «Schreiber in der Freizeit und Marketingmann als Beruf – zwei Seiten von mir, die ich ausleben will.»