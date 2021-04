Für ein Jahr in Langenthal – Der schreibende Schauspieler Stefan Hornbach ist der neue Stipendiat der Stiftung Lydia Eymann. Nach seinem ersten Roman freut er sich auf Zeit und Raum im Oberaargau. Kathrin Holzer

Angekommen, um für ein Jahr in Langenthal zu bleiben: Stefan Hornbach. Foto: Beat Mathys

Eigentlich wollte er zuerst einfach ein paar Tage Ferien machen. So intensiv hatte sich Stefan Hornbach die letzten Jahre mit seinem Roman beschäftigt. Seinem ersten überhaupt. Noch an seinem letzten Wirkungsort im Südwesten Deutschlands, wo der Mittdreissiger die vergangenen Monate als Stipendiat im Künstlerhaus Edenkoben nahe seines eigentlichen Heimatdorfes verbracht hatte, verpasste er seinem Manuskript den letzten Schliff. Den vermeintlich letzten.

Kaum in Langenthal angekommen, machte er sich doch noch ein weiteres Mal über die Druckvorlage. «Ich bin in dieser Hinsicht ein Perfektionist.» Sagts und lehnt sich nun doch etwas zurück auf dem Sofa in jenem grosszügigen Wohnraum, in dem vor ihm schon 26 andere Autorinnen und Autoren einen Abschnitt ihres Lebens verbrachten.