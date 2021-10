Kunst am toten Baum – Der Schrei von Alchenstorf Ein Bauer, sein Baum, eine Wasserleitung und ein Missgeschick. Darum ist ein weltberühmtes Gemälde in einen Alchenstorfer Baumstamm geschnitzt. Benjamin Lauener

Wer von Alchenstorf nach Wynigen fährt, kommt am Schrei vorbei. Foto: Nicole Philipp

Jahrelang serbelte sie, doch im Juni war Schluss. Die mächtige Pappel an der Dorfstrasse in Alchenstorf musste gefällt werden. Allerdings blieben vier Meter des ursprünglichen Stamms stehen. Und in ebenjenes Überbleibsel der Pappel hat ein Bildhauer ein weltberühmtes Gemälde geschnitzt – «Der Schrei» von Edvard Munch.

Begonnen hat alles mit einem Bagger. Dieser wurde benutzt, um ausgangs Alchenstorf eine Sickerleitung zu ersetzen. Eine Leitung im Boden also, die dabei hilft, versickerndes Wasser abzuleiten. Bei den Bauarbeiten verletzte der Baggerführer die Wurzeln der etwa 30 Meter hohen Pappel am Strassenrand. Das war 2008. Seither kränkelte der Baum, verlor Äste, wurde immer lichter und musste im Sommer 2021 schliesslich gefällt werden. «Eine traurige Geschichte», findet der Besitzer des Baums, der in der Dorfzeitung «Gügguposcht» davon erzählte. Die Pappel sei nicht krank gewesen, sondern zu einem langsamen Tod verurteilt worden.