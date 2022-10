Iranische Drohnen für Putin – Der Schrecken kommt mit einem Surren im Himmel Russland setzt neuerdings auf Angriffe mit billigen Drohnen. Sie sollen die zivile Infrastruktur treffen und für Psychoterror in der Ukraine sorgen. Der Iran liefert diese Waffen – und sie sind offenbar nur der Anfang. Paul-Anton Krüger

Dem beunruhigenden Klang folgt die Detonation: Dronenangriff in der ukrainischen Hauptstadt Kiew am 17. Oktober 2022. Foto: Yasuyoshi Chiba (AFP)

Der Schrecken der Ukraine sind in diesen Tagen nicht russische High-Tech-Waffen wie die Hyperschall-Rakete Khinzal oder Kalibr-Marschflugkörper. Es sind Billig-Drohnen, deren Silhouetten am Himmel fast aussehen wie überdimensionale Papierflieger. In Schwärmen starten sie, um sich im Sturzflug auf Ziele in Kiew und anderen Städten zu stürzen. Oft sind es Umspannwerke, Trafo- und Verteilerstationen, mit deren systematischer Zerstörung der russische Präsident Wladimir Putin offenbar die Stromversorgung in der Ukraine vor Beginn des Winters ausschalten will, aber auch Wasserwerke und andere Einrichtungen der zivilen Infrastruktur.