iMac im Test – Das ist Apples neuer Schönling fürs Homeoffice Apple hat den Desktop-Computer rundum erneuert. Das bringt viele Vorteile, aber auch ein paar Nachteile – wie unsere Alltagsprobe zeigt. Rafael Zeier

Macht auch im Esszimmer eine gute Figur: Der neue iMac. Fotos: Rafael Zeier

Mit dem bunten Plexiglas-iMac haben Firmengründer Steve Jobs und Designer Jony Ive 1998 Apple vor dem Konkurs gerettet. Über 20 Jahre später braucht Apple keinen so kurligen wie mutigen Computer für jedermann, um die Firma zu retten. Der Firma geht es prächtig, und ihr wichtigster Alltagscomputer passt in jede Hosen- oder Handtasche: das Smartphone.

Trotzdem hat Apple den iMac nicht vergessen. Apple hat sich nur Zeit gelassen. Viel Zeit. Nach über zehn Jahren gibt es den iMac nun in einem rundum neuen Design und mit rundum neuen Innereien. Der Tischcomputer mit eingebautem Bildschirm ist ausgesprochen dünn, dank Apples eigenem M1-Prozessor rasend schnell (Was Sie über den M1 wissen müssen), und dann gibt es ihn auch noch in sieben Farben.