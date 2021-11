Umstieg auf Elektromobilität – Der schnelle Tod des Dieselautos Die Fahrzeuge gelten als CO₂-Schleudern. Die Verkäufe von Dieselautos sind daher regelrecht eingebrochen. Mit einer Ausnahme: Käufer von Wohnmobilen setzen vermehrt auf Diesel. Angelika Gruber

An der Caravan-Messe in Bern, wo alljährlich die neuesten Modelle präsentiert werden, sind erst eine Handvoll Wagen mit Elektroantrieb zu sehen. Die Mehrheit fährt mit Diesel. Foto: Raphael Moser

Wenn am Donnerstag die Automesse in Zürich ihre Pforten öffnet, dürften Besucherinnen und Besucher zuerst auf unzählige neue, funkelnde Elektroautos stossen. Neue Dieselfahrzeuge wird man hingegen wohl vergeblich suchen oder höchstens in der zweiten Reihe finden. Was auf Automessen mittlerweile zum gewohnten Bild gehört, zeigt sich auch in den Garagen der Schweizerinnen und Schweizer.

Das Elektroauto hat dem ehemaligen Liebling Diesel innerhalb kurzer Zeit den Rang abgelaufen. In den vergangenen drei Monaten wurden in der Schweiz jeweils deutlich mehr Elektro- als Dieselfahrzeuge verkauft. Dieser Trend dürfte sich in den kommenden Jahren fortsetzen, glaubt Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer. «Der Diesel ist tot», sagt der Direktor des Center Automotive Research (CAR) in Duisburg.