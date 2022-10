Pistenherstellung per Snowfarming – Der Schneeteppich ist am Entstehen Seit knapp einem Monat werden am Schilthorn über 90’000 Kubikmeter Restschnee des letzten Winters verstossen. In einer Woche soll hier Saisoneröffnung sein. Bruno Petroni

Der über die Sommermonate gehortete Schnee wird mit Pistenfahrzeugen im Engital zu einer Skipiste verstossen. Foto: Bruno Petroni

Mittagszeit Mitte dieser Woche im Engital, 2550 Meter über Meer: Das Thermometer zeigt fünf Grad Celsius an, starker Westwind bläst vom Schilthorn her über die Seewlifure. Vier Pistenfahrzeuge sind dabei, die 82’000 Kubikmeter Schnee vom letzten Winter zu verstossen. Der weisse Gürtel reicht bereits in den Talboden des Engitals hinab bis unter die Schilthornhütte.