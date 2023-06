Bundesrätinnen am Frauenlauf – Der Schnauf reichte noch für den Sprint Viola Amherd und Elisabeth Baume-Schneider mischten sich am Sonntag unter die Läuferinnen, die zum Teil von weit her angereist waren. Simon Wälti

Parteiübergreifender Zieleinlauf nach 27 Minuten: Es war das erste Mal, dass am Frauenlauf mit Viola Amherd und Elisabeth Baume-Schneider amtierende Bundesrätinnen teilnahmen. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Um halb elf am Vormittag versammelt sich beim Hauptsitz der Mobiliar an der Bundesgasse viel politische Prominenz. Die Nummern 14’003 und 14’027 bereiten sich auf den Start beim Frauenlauf vor. Es sind die Bundesrätinnen Viola Amherd (Die Mitte) und Elisabeth Baume-Schneider (SP).

Sie absolvieren den Easy Walk über drei Kilometer – so wie auch Alt-Bundesrätin Ruth Metzler, SP-Nationalrätin Flavia Wasserfallen oder die Berner Gemeinderätin Franziska Teuscher (GB). Metzler kommt direkt vom 10-Kilometer-Lauf. Personenschützer sind keine in Sicht.

«Ich wollte schon lange einmal beim Frauenlauf starten», sagt Viola Amherd. In diesem Jahr tue sie es nun aus zwei Gründen: wegen der Botschaft zur Brustkrebsprävention, und weil rund 70 Frauen ihrer Partei am 37. Frauenlauf teilnehmen. Tatsächlich sind da viele Frauen in orangen T-Shirts zu sehen.

Von der Weibelin motiviert, habe sie die Strecke als Training zwei Mal absolviert, sagt die Vorsteherin des Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS. «Von der Monbijoubrücke aus hat man einen wunderschönen Blick auf das Bundeshaus.» In ihrer Freizeit wandert Amherd oder ist mit dem Velo unterwegs. Im Winter fährt die Walliserin gern Ski.

Keine gefährlichen Überholmanöver, bitte: Die Bundesrätinnen Viola Amherd (Die Mitte) und Elisabeth Baume-Schneider (SP) waren gemeinsam am Start. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider sagt zum Thema der Brustkrebsprävention: «In meinem nahen Umfeld ist Brustkrebs leider sehr präsent. Mehrere Personen waren davon betroffen.» Durch Prävention lasse sich viel Leid verhindern. In ihrer Freizeit unternimmt die Jurassierin auch anspruchsvolle und steile Wanderungen, kürzlich etwa durch die Combe Grède auf den Chasseral. Und: Sie halte sich auch fit, indem sie zwischen ihrem Büro und den Ratsälen hin- und herlaufe, sagt Elisabeth Baume-Schneider im Scherz.

Es ist das erste Mal, dass amtierende Bundesrätinnen beim Berner Frauenlauf gestartet sind. 9000 Frauen hatten sich dieses Jahr für den Lauf angemeldet.

Von weit her angereist

Zuhinterst im Glarnerland gab es am Sonntag früh Tagwache. «Wir mussten schon um halb fünf Uhr los», sagt Myriam. Die acht Frauen vom Turnverein Linthal haben eine ziemlich weite Reise auf sich genommen, Frühstück gab es im Zug. Die Gruppe startet zum 10-Kilometer-Lauf am Vormittag, weil es da noch kühler ist. «Wir starten zum Plausch», sagt Susanne, die einige Minuten vor dem Start noch Handybilder schiesst und verschickt. Und nach dem Lauf? «Vielleicht gehen wir noch baden, aber sicher nicht direkt heim», sagt Martina.

1 / 5 Es dauert nicht mehr lange bis zum Start: Beim 37. Frauenlauf waren rund 9000 Frauen angemeldet. Fotos: Peter Klaunzer

Auch Jrene und Anja Epper stammen nicht aus Bern oder der näheren Umgebung, sie sind bereits am Samstag von Wil im Kanton St. Gallen angereist und haben in Bern übernachtet. «Es ist ein Mami-Tochter-Anlass», sagt Anja. «Wir geniessen die Zeit miteinander», sagt ihre Mutter und lobt die Freundlichkeit der Bernerinnen und Berner, die Ostschweizer seien eher reserviert. Sie starten beim Nordic Walking.

Suche nach Abkühlung

Auf dem Asphalt wird es für die Läuferinnen schnell ziemlich warm. Das sagt auch Juliette Schild nach dem Zieleinlauf. «Ich konnte mich leider keiner Gruppe anschliessen und musste alles alleine machen», sagt die Läuferin, die über 10 Kilometer gestartet ist. Ist sie zufrieden mit der Zeit? «Ich laufe nie mit der Uhr», sagt die Bernerin. Offenbar kann man auch so zu den Schnellen gehören: Juliette Schild gewann 2010 sogar das Rennen über 10 Kilometer am Frauenlauf.

Baze Kasanesh Ayenew aus Äthiopien gewann das Rennen über 5 Kilometer beim 37. Schweizer Frauenlauf. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Heiss ist es am Mittag, als die Frauen und Mädchen beim 5-Kilometer-Rennen ins Ziel sprinten. Unter den Bäumen bei der Marzilibahn verschnaufen die Schwestern Mélia, Lorine und Solène aus Rüfenacht. «Ich habe überall, wo es möglich war, eine Dusche zur Abkühlung genommen», sagt Lorine. Die Schülerinnen sind gemeinsam mit Angela und Jasmine aus Interlaken in Bern, auch sie sind Schwestern. Sie haben schon ab und zu gemeinsam Familienferien gemacht. Und auch am Sonntag will die Gruppe danach noch etwas unternehmen: Wie bei vielen steht auch bei ihnen das Baden ganz oben auf der Liste.

