Angriff auf Interlakner Firma – Der Schlamassel begann wohl bei Xplain Behörden sind jüngst vermehrt Ziel von Hackern. Die Interlakner Softwarefirma Xplain ist schon vorher ins Visier der Cyberkriminellen geraten. Jan Bolliger Roger Probst

Hauptsitz in Interlaken-West: In diesem Gebäude an der Bahnhofstrasse 22 ist die IT-Dienstleisterin Xplain AG angesiedelt. Foto: Jürg Spielmann

In den letzten Wochen mehren sich die Hackerangriffe auf Websites der Behörden. Unter anderen sind das Bundesamt für Polizei, das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit, die SBB sowie Kantonspolizeien betroffen. Am Ursprung des Schlamassels steht mutmasslich ein Datenklau bei der Interlakner Softwarefirma Xplain. Das Unternehmen, das im Jahr 2000 gegründet wurde und laut eigenen Angaben 80 Mitarbeitende an sieben Standorten in drei Ländern beschäftigt, hat den Hauptsitz an der Bahnhofstrasse 22, unweit des Bahnhofs Interlaken-West.