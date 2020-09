Abo Dienstleistungszentrum soll Hotel Schönegg ersetzen

Das baufällige Hotel Schönegg am Adelbodner Ortseingang ist keine besonders gute Visitenkarte für das Dorf. Das könnte sich bald ändern: Am Standort soll ab 2013 ein 12-geschossiges Dienstleistungszentrum gebaut werden. Grossverteiler Coop und die Schweizer Jugendherbergen sind am Einzug interessiert.