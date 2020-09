Verkehr im Obersimmental – Der Schalter Saanen wird Ende Jahr geschlossen Der Einbruch der Einnahmen hat die Montreux-Berner-Oberland-Bahn (MOB) dazu bewogen, den Schalter in Saanen per Ende Jahr zu schliessen. PD

Eine Komposition des Golden Pass Panoramic der MOB im Bahnhof Saanen. Ende Jahr wird hier der Schalter für immer geschlossen. Foto: Markus Hubacher

«Die Kaufgewohnheiten ändern sich grundlegend», hält die Montreux-Berner-Oberland-Bahn (MOB) in einer Medienmitteilung fest. Auch die Schalter der MOB seien von dieser Entwicklung nicht ausgenommen. «Innerhalb der letzten zehn Jahre sind die Einnahmen aus dem Fahrkartenverkauf in Saanen um die Hälfte gesunken», steht in der Mitteilung. Bis vor kurzem habe das Schalterpersonal auch Aufgaben bei der Regulierung des Schienenverkehrs mit einer Kreuzung in diesem Bereich wahrgenommen. Die Präsenz eines

Mitarbeiters sei ab dem nächsten Fahrplanwechsel dagegen nicht mehr unerlässlich.

Aus den genannten Gründen hat die MOB daher entschieden, den Schalter in Saanen auf das Jahresende hin zu schliessen. «Die Schliessung zieht keine Kündigungen nach sich», betont das Unternehmen. Die zwei betroffenen Mitarbeiter würden an andere Dienststellen versetzt. Kundinnen und Kunden können ihre Fahrkarten weiterhin am Automaten oder in Kürze im MOB-Webshop auf www.mob.ch kaufen. Für die persönliche Beratung wird der fünf Minuten entfernte Bahnhof in Gstaad empfohlen.