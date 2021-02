Bern schlägt den ZSC 4:2 – Der SCB wirkt wie verwandelt und sendet ein Lebenszeichen Der SC Bern kann doch noch gewinnen. Das Team Mario Koglers schlägt die ZSC Lions verdient mit 4:2; Tristan Scherwey trifft zweimal in Überzahl. Adrian Ruch

Starke Emotionen von Tristan Scherwey: Der SCB-Flügel bejubelt mit Inti Pestoni (links) und André Heim (rechts) seinen zweiten Treffer. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

PLötzlich steht Tristan Scherwey nach einem Pass André Heims ganz allein vor Lukas Flüeler. Der Stürmer hat sehr viel Zeit; er sucht sich keine Ecke aus, sondern schiesst die Hartgummischeibe unter die Latte. Es ist der erste Powerplay-Treffer des SC Bern seit dem 5. Januar und nach exakt 36 Minuten und 54 Sekunden in Überzahl. Die Sache hat allerdings einen Haken: Während derselben Strafe haben die Gäste durch Sven Andrighetto schon einen Treffer kassiert. Es ist zum ersten Mal überhaupt in dieser Saison, dass die Mutzen einen Shorthander hinnehmen müssen.

Nach den zwei Goals innert 23 Sekunden steht es 3:1 für die Gäste. Und die Führung Berns gegen die ZSC Lions ist hochverdient; das Spitzenteam hat sich bis zu diesem Zeitpunkt kaum eine gute Chance erarbeitet. Klar, den Zürchern fehlen unter anderen drei starke Ausländer. Immerhin können sie sich aber bei den GCK Lions bedienen; und der Amerikaner Ryan Hayes und der Finne Teemu Rautiainen sind auf zweithöchster Stufe je für rund einen Punkt pro Spiel gut. Dem SCB stehen derweil nur drei Importspieler zur Verfügung, weil der Schwede Ted Brithén, am Dienstag von einem Puck im Gesicht getroffen, pausieren muss.

Die 3 Infos einblenden Ronny Dähler

Es ist eine spannende Zeit für den 19-Jährigen. Eine Woche nachdem er beim SCB einen Profivertrag unterschrieben hat, debütiert er in der National League. Marco Pedretti

Der ZSC-Stürmer begeht bis zur zweiten Pause gleich dreimal ein Foul. Von der Strafbank aus sieht er insgesamt drei Tore, wobei er nur einmal jubeln kann. Vincent Praplan

Der beste SCB-Torschütze fährt in der 21. Minute mutterseelenallein auf das ZSC-Tor zu, doch der Edeltechniker trickst sich selber aus und kommt nicht einmal zum Schuss.

André Heim kommt immer besser in Form

So führt André Heim die zweite Sturmlinie an. Während einer gewissen Phase durfte der 22-Jährige nicht einmal mehr Center spielen. Doch seither ist Gaëtan Haas in die NHL zurückgekehrt, und Heim hat in der Mittelstürmerhierarchie Jan Neuenschwander überholt. Er harmoniert im Hallenstadion ausgezeichnet mit Scherwey und Inti Pestoni; legt für beide Flügel einmal perfekt auf. Überhaupt spielen die Berner gegen die lange träge wirkenden Zürcher über weite Strecken ausgezeichnet; sie agieren schnörkellos und leisten sich für einmal kaum Flüchtigkeitsfehler. Es scheint eine andere Mannschaft am Werk zu sein als noch zwei Tage zuvor in Rapperswil.

Scherwey doppelt kurz vor der zweiten Pause in Überzahl nach, und zwar sehenswert: Er dreht sich mit dem Puck um die eigene Achse, düpiert so Maxim Noreau und mit dem Schuss aus der Drehung auch Flüeler. Das 4:1 sorgt beim Powerflügel und bei seinen Teamkollegen für starke Emotionen. Kein Wunder, denn es öffnet das Tor zum ersten Sieg nach vier Niederlagen weit. Und im letzten Drittel bringen die Mutzen – Goalie Karhunen lässt sich nur noch einmal in Unterzahl bezwingen – den Vorsprung souverän über die Zeit.

Es ist eine überraschend reife Leistung des Schlusslichts. 48 Stunden zuvor haben wir an dieser Stelle gefragt: Wen soll dieser SCB noch schlagen? Die Antwort lautet: den ZSC! Am Freitag bekommt das Team Mario Koglers gegen denselben Gegner die Gelegenheit, zu beweisen, dass der Sieg kein Zufall war.