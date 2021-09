Berner Frust – Der SCB wirft schon nach drei Spielen Fragen auf Der SC Bern verliert auch sein drittes Spiel der Saison. Beim HC Davos gibt es eine 1:3-Auswärtsniederlage. Kristian Kapp

Kein Durchkommen: Die Berner Gregory Sciaroni (links) und Thierry Bader werden von den Davosern Davyd Barandun, und Axel Simic vom Tor ferngehalten. Foto: Eddy Risch (Keystone)

In Davos ist am Samstag Tag der offenen Tore. Das im Rahmen der 100-Jahre-Feier des HC Davos definitiv renovierte Eisstadion kann erstmals mit voller Kapazität für ein Meisterschaftsspiel genutzt werden, die HCD-Fans können bereits ab 10 Uhr früh einen Augenschein in ihrer Halle nehmen, es finden weitere Jubiläumsveranstaltungen statt.

«Tag der offenen Tore» trifft dann aber nicht wirklich aufs Spiel gegen den SC Bern zu. 33 Minuten müssen die knapp 4000 Zuschauer sich gedulden, bis ein Treffer fällt. Der Weg dazu fasst den SCB in dieser noch jungen Saison gut zusammen. Er ist bemüht, aber alles ist inkonsequent, halbbatzig: Die Absicherung für den aufgerückten Verteidiger Ramon Untersander, das Backchecking nach dem Puckverlust, die Zuteilung im eigenen Drittel.

Beide Teams haben zwei Langzeitverletzte im Kader, bei denen die Zukunft ungewiss ist. Bei Davos sind es Wieser und Claude Paschoud, beim SCB Eric Blum und Thomas Rüfenacht. Timothy Kast

Erstmals diese Saison steht der Neuzuzug aus Genf im Berner Line-up. Sein Einfluss bleibt bei bloss X:XX Minuten Eiszeit nicht unerwartet bescheiden. Colin Gerber

Klassischer Fehlstart für den SCB-Verteidiger. Er muss im Startdrittel schon zwei Mal auf die Strafbank.

Es reicht, dass Dominik Egli, der schlaue kleine neue Verteidiger des HC Davos die Situation als Erster erfasst und sich in den Angriff einschaltet, am Ende kommt Mathias Bromé völlig freistehend zum Torschuss. Der Schwede ist generell auffälligster Importspieler der Partie.

Die Berner Reaktion fällt harmlos aus

0:1 liegt der SCB nach 40 Minuten zurück, es riecht nach den beiden Heimniederlagen gegen Fribourg (3:6 mit zwei Empty Nettern) und Zug (3:4) zum Auftakt so richitg nach Fehlstart der Berner. Sie können zwar auch Pech reklamieren, Thierry Bader (8.) und Simon Moser (27.) treffen für den SCB den Aussenpfosten.

Davos macht in einem häufig temporeichen, aber meist zerfahrenen Spiel mit vielen Icings, Fehlpässen und Offsides dennoch den besseren Eindruck, die Führung geht in Ordnung.

Renovierte Davoser Eishalle: Der SC Bern ist erster Gast. Foto: Eddy Risch (Keystone)

Wie reagiert der SCB auf diese Herausforderung im Schlussdrittel? Die Antwort ist ernüchternd: Gar nicht. Der HCD gewinnt mit dem 1:0 im Rücken Selbstvertrauen, trifft im Powerplay durch Nygren zum 2:0 und steht dem 3:0 nahe.

Als dennoch Bader unverhofft zum 2:1 verkürzt, könnte das ein Wendepunkt sein. Doch zu einer guten Ausgleichschance kommt der SCB nicht mehr, er kassiert ins leere Tor das 1:3. Der SC Bern wirft generell Fragen auf: Er hat Mühe mit einem aggressiv störenden Gegner im Aufbau, in der Offensive wirkt er stumpf, inklusive Powerplay.

Telegramm: Infos einblenden Davos – Bern 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) Tore: 33. Bromé (Egli, Stransky) 1:0. 43. Nygren (Corvi, Rasmussen/Ausschluss Scherwey) 2:0. 49. Bader (Neuenschwander) 2:1. 60. (59:20) Frehner (Jung/ins leere Tor) 3:1. Strafen: 4mal 2 Minuten Davos, 4mal 2 Minuten Bern. Bemerkungen: Davos ohne Nussbaumer (NHL-Camp), Paschoud, Dino Wieser, Bern ohne Rüfenacht, Blum (verletzt). – 8. Pfostenschuss Bader (Bern). 27. Pfostenschuss Moser (Bern). – 54:38 Time-out Bern. – Bern von 58:50 bis 59:20 ohne Goalie, mit 6. Feldspieler.

