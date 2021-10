Dritte Niederlage in Serie – Der SCB vom Davoser Spiel überfordert Für die Berner gibt es trotz früher Führung erneut nichts zu holen. Im 17. Spiel kassieren sie die 12. Niederlage: 3:6 gegen den konter- und tempostarken HC Davos. Matej Stransky schiesst fünf Tore! Kristian Kapp

Symptomatisch: Der SC Bern (Kaspars Daugavins) läuft beim HC Davos (Sven Jung) auf. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Es ist ja nicht so, dass andere Teams nicht Mühe mit dem Spiel des HC Davos hätten. Mit den schnellen Kontern, mit der läuferischen Qualität. Die Bündner haben vor dem Gang zum SCB sechs Mal in Serie gewonnen, das Selbstvertrauen beflügelt ihr Spiel zusätzlich, während den Bernern die vielen Niederlagen in dieser Saison ebenso anzusehen sind. Und zweifellos hatte Bern schon mit diversen anderen Teams seine Probleme. Doch an diesem Abend wird Bern vor eine besonders knifflige Herausforderung gestellt, die er 60 Minuten lang schlicht nicht zu lösen imstande ist.

Der Respekt vor den schnellen Gegenstössen ist offensichtlich, die Berner stören zu Beginn den Aufbau der Davoser kaum, sie wollen sie auflaufen lassen. Was nicht immer gelingt. Es ist zwar der SCB, der früh, ganz nach HCD-Muster, in Führung geht: Schneller Konter über Topskorer Kahun, ein feiner Pass auf den aufgerückten Verteidiger Calle Andersson, der per Direktabnahme trifft. Würde im SCB-Spiel doch immer alles so glatt laufen. Am Spielverlauf ändert sich aber kaum etwas.

Der Routinier in der SCB-Abwehr kann gegen Davos nicht mittun. Der Grund ist nicht eine Verletzung wie kürzlich, sondern die Spielsperre, die er wegen eines Fouls am Abend zuvor in Zug kassiert hat. Mika Henauer

Spielt Gerber nicht, bedeutet das mehr Eiszeit für die anderen Verteidiger, diesmal vor allem Mika Henauer. Er kommt auf 22:33 Minuten. Nick Meile

Der Verteidiger aus der SCB-U20 ist Jahrgang 2004. Der 17-Jährige rutscht wegen der Sperre Gerbers erstmals ins Lineup des NL-Teams. Eiszeit erhält er 8:25 Minuten, darunter über eine Minute im Boxplay. Er empfiehlt sich für weitere Einsätze.

Den Bündner gelingt es, wie so oft schon in dieser Saison, in wenigen Sekunden von ganz hinten vors gegnerische Tor zu kommen. Und musste Trainer Christian Wohlwend sich zu Saisonbeginn, als die Davoser auch viele Chancen zuliessen, sich auch den Vorwurf des offensiven Wahnsinns gefallen lassen, hat sich seine Mannschaft deutlich verbessert. Sie verteidigt nun auch geschickt. In den sechs Siegen vor dem Match in Bern gab es nur sechs Gegentore.

Davos stört die Berner in allen Zonen, der SCB kommt kaum einmal gepflegt durch die Mittelzone, lässt sich zu Puckverlusten verleiten, die wiederum diese Konter auslösen. Noch vor der ersten Pause dreht Davos das Skore: Zwei Mal schnell reagiert, Puck erobert, danach schnell gespielt: 1:2.

Kleine Steigerung – die Angst vor den Kontern bleibt

Immerhin: Dem SCB gelingt im Mitteldrittel, sich besser aufs gegnerische Spiel einzustellen. Er erwischt Davos dank der längeren Wechselwege hin und wieder mit langen Shifts. Dann kann der SCB auch etwas Druck aufbauen, Christian Thomas scheitert einmal sogar solo vor dem starken HCD-Goalie Sandro Aeschlimann. Seine Gegenstösse kann der HCD nicht mehr derart häufig fahren.

Und dennoch ist sie bei Bern spürbar: Die Angst vor den Kontern und vor dem Umschaltspiel des Gegners. Das zur ersten Sturmlinie vereinte Davoser Import-Trio bekommt Bern nicht in den Griff, es entwischt ein erstes Mal, als es noch gut geht, doch dann erzielt der Tscheche Matej Stransky mit seinem zweiten Treffer das 3:1, die Vorlage kommt via Mathias Bromé und Dennis Rasmussen. Man ahnt: Das ist die Vorentscheidung.

Im Startdrittel jubelte vor allem Davos: Matej Stransky (Nummer 44) lässt sich nach seinem 1:1-Treffer von Dennis Rasmussen, Mathias Bromé und Sven Jung (von links) feiern. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Bleibt noch die Frage: Wie geht Bern mit der Herausforderung um, ein 1:3 im Schlussdrittel aufholen zu müssen? Die Antwort ist schnell gefunden: Nicht gut. Ein schnelles Gegentor in Unterzahl, dann nach einem Puckverlust des hintersten Berners Timothy Kast wieder ein Konter, Stransky schiesst seine Tore 3 und 4, nach exakt 44 Minute steht es 1:5. Der Rest ist Nebensache, es fallen noch drei Tore: Simon Moser verkürzt im Powerplay zum 2:5, danach versuchen die Berner mit ein paar Checks sich ins Spiel zurückzukämpfen – doch Davos läuft nie Gefahr, die Kontrolle über die Partie zu verlieren. Stransky erzielt per Penalty gar noch sein fünftes Tor, Neuzuzug Christian Thomas gelingt mit seinem ersten Tor für den SCB noch Resultatkosmetik.

Am Ende steht für Bern nach dem 2:5 am Abend zuvor in Zug ein 3:6 auf der Anzeigetafel, sie sind diesmal chancenloser als noch beim EVZ. Und es bleibt die Erkenntnis, auch nach dem 3:6 in Freiburg am Dienstag, dass es für den SCB gegen die Top-Teams ausser Ehrenmeldungen mit einzelnen guten Phasen nichts zu holen gibt. Am Dienstag kommt das noch tiefer in der Krise steckende Servette nach Bern. Es dürfte ein wegweisendes Spiel sein.

Telegramm: Infos einblenden Bern – Davos 3:6 (1:2, 0:1, 2:3) 13’541 Zuschauer. Tore: 4. Andersson (Kahun, Moser) 1:0. 11. Stransky (Bromé, Zgraggen) 1:1. 19. Ambühl (Corvi, Prassl) 1:2. 26. Stransky (Bromé, Rasmussen) 1:3. 44. (43:17) Stransky (Corvi, Bromé/Ausschluss Praplan) 1:4. 45. (44:00) Stransky 1:5. 45. (45:03) Moser (Praplan, Kauhun/Ausschluss Rasmussen) 2:5. 57. Stransky (Penalty) 2:6. 59. Thomas (Moser, Colin Gerber) 3:6. Strafen: 1mal 2 Minuten Bern, 1mal 2 Minuten Davos. Bemerkungen: Bern ohne Beat Gerber (gesperrt), Blum, Rüfenacht, Jeffrey, Pinana Davos ohne Marc Wieser, Dino Wieser, Paschoud (verletzt). – 8. Pfostenschuss Jung (Davos).

