Berner Eishockey-Cup – Der SCB und die SCL Tigers wollen Wiedergutmachung Geht es nach schlimmen Saisons aufwärts? Ein Blick auf den Zustand der beiden Clubs vor dem Direktduell in Langenthal. Kristian Kapp

Letzte Saison ein Duell im Tabellenkeller: Der Langnauer Flavio Schmutz prüft am 25. Februar SCB-Goalie Philip Wüthrich beim Derby in Bern. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

In der Schorenhalle findet um 20 Uhr nicht nur das zweite Halbfinalspiel des Berner Cups statt. Es treffen in diesem Testspiel mit dem SC Bern und den SCL Tigers jene beiden Teams aufeinander, die letzte Saison in der National League für die grössten Enttäuschungen sorgten. Der SCB Elfter, die Langnauer abgeschlagen Zwölfte, nur Ajoie war schlechter, vom Aufsteiger war aber auch nicht mehr erwartet worden.

Fünf Monate sind seither vergangen, mittlerweile herrscht in beiden Lagern wieder Aufbruchstimmung. In Bern die etwas grössere, da die Mannschaft nicht nur rund zur Hälfte ausgewechselt, sondern qualitativ klar verbessert wurde. Im Emmental sorgen ein neuer Cheftrainer (Thierry Paterlini) sowie ein neuer Sportchef (Pascal Müller) für frischen Wind.

Ausländer als wichtigste Zuzüge

Ob es den Langnauern dennoch für eine bessere Rangierung in der kommenden Spielzeit reichen wird, darf angezweifelt werden. Deutlich verbessert scheint die Mannschaft nicht wirklich, die Hoffnung ruht vorerst darin, dass die Saison 22/23 für die Tigers nicht wieder so desolat wird wie die letzte, als nur 4 der 24 Heimspiele gewonnen wurden.

Der Langnauer Tiger auf der Brust: Thierry Paterlini ist der neue Cheftrainer der SCL Tigers. Foto: Raphael Moser

Haben die Emmentaler nichts mit dem nach drei Jahren wieder eingeführten Abstieg zu tun und können sich von den beiden letzten Rängen distanzieren, wäre das bereits ein erster Erfolg. Eigentlich eine gute Ausgangslage für den 47-jährigen Paterlini, der fast nichts zu verlieren hat. Der Zürcher kam aus La Chaux-de-Fonds, war zuvor Coach der Schweizer U-20-Auswahl und wird bei den Tigers erstmals ein Profiteam auf höchster Stufe betreuen.

Paterlini hat ein neues Captain-Team bestimmt, das C auf dem Jersey trägt nach fünf Jahren nicht mehr Pascal Berger, sondern Harri Pesonen. Wichtigste Zuzüge bei den Emmentalern sind dank der Aufstockung von vier auf sechs Importe pro Team und Spiel drei Ausländer. Mittelstürmer Marc Michaelis, ein deutscher Nationalspieler, und vor allem die beiden finnischen Verteidiger Vili Saarijärvi und Sami Lepistö.

Dafür haben die Tigers überraschend Yannick Blaser an die GCK Lions ausgeliehen. Der Routinier und Publikumsliebling wird die ganze Saison mit den Zürchern in der Swiss League bestreiten, könnte aber zurückbeordert werden, sobald deren Spielzeit beendet ist.

Der SCB und sein komplett neues Gesicht

Ganz anders aufgerüstet hat der SC Bern. 16 Spieler vom Kader 21/22 sind nicht mehr dabei, elf Neue wurden verpflichtet. Natürlich sind auch die neuen Imports wichtige Bausteine im Kader: Verteidiger Éric Gélinas sowie die Stürmer Chris DiDomenico, Oscar Lindberg und Colton Sceviour. Aber mit den Abwehrspielern Romain Loeffel und den Angreifern Sven Bärtschi, Joël Vermin, Marco Lehmann und Benjamin Baumgartner sind namhafte oder zumindest interessante neue Schweizer Spieler gekommen.

Trainer Johan Lundskog steht im Vergleich zu seiner ersten Saison im SCB ein deutlich verbessertes Kader zur Verfügung, kein Vergleich mehr mit der letztjährigen Mannschaft, die häufig nicht einmal mehr biederes NL-Mittelmass war. Der Schwede steht entsprechend unter Druck, sein Team muss von Anfang an für positive Schlagzeilen sorgen.

Die sportliche Führung um den mittlerweile zum CEO beförderten Raeto Raffainer und Sportchef Andrew Ebbett hielt trotz der schlechten Resultate konsequent an Lundskog fest, weil sie auch das Dilemma der schlechten Kaderqualität erkannte. Der 37 Jahre junge Headcoach solle eine faire Chance mit einer kompetitiven Mannschaft erhalten, lautete das Credo.

Das zweite Jahr beim SCB: Headcoach Johan Lundskog darf mit einer komplett veränderten Mannschaft in die Saison. Foto: Raphael Moser

Dies ist nun der Fall, und Lundskogs Arbeit steht genauso wie jene Ebbetts im Fokus: Der frühere SCB-Meisterspieler hatte vor einem Jahr nicht bloss die nicht nur dankbare Aufgabe als General Manager der Berner übernommen, sondern auch ein Kader, das nicht wirklich durchdacht zusammengestellt schien. Zumindest auf dem Papier hat der Kanadier diese Missstände nun innert nur eines Jahres korrigiert.

Das Kader 22/23 trägt durch und durch Ebbetts Handschrift, der Mix stimmt in der Theorie, das Ganze sieht nach einem konkreten Plan aus, der Hand und Fuss hat, es sind Spieler für alle nötigen Rollen in einem funktionierenden Team zu finden. Nun muss bloss noch die Praxis der Theorie entsprechen.

Kristian Kapp ist Sportredaktor bei Tamedia. Mehr Infos @K_Krisztian_

