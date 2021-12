Turbulentes Spiel – Der SCB schlecht belohnt mit einem Punkt

Die 3 Infos einblenden

Jordann Bougro

Bemerkenswerte Effizienz des Gottéron-Angreifers. Er ist bloss 13. Stürmer, kommt entsprechend nur zu 2:58 Minuten Eiszeit. Er ist aber Torschütze des 2:2-Ausgleichstreffers – sein erstes Saisontor.

Ramon Untersander

Am anderen Ende der Einsatzskala steht Berns Doppel-Torschütze. Der SCB-Verteidiger verbringt 27:19 Minuten auf dem Eis, davon nicht weniger als 6:21 Minuten in Unterzahl.

Sankt Nikolaus

Der Schutzpatron Freiburgs wird an diesem Abend in der BCF-Arena zelebriert. Es gibt vor dem Spiel Leckereien für die Spieler (die diese gleich ins Publikum werfen). Und Gottéron spielt vor allem in besonderen schwarz-goldenen Jerseys..