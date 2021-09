Berner Kantersieg – Der SCB schiesst Tor um Tor, Ajoie ist meist nur Zuschauer Nach dem 8:1 gegen Langnau gewinnen die Berner gegen den Aufsteiger mit 6:0. Ajoie ist meist überfordert, der wahre Test für Bern kommt am Freitag. Kristian Kapp

Ungläubiger Blick von Ajoies Matteo Romanenghi: Timothy Kast (rechts) freut sich mit Simon Moser schon nach gut drei Minuten über seinen zweiten Treffer. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Einen Schritt vorwärts bei den diversen Baustellen im Berner Spiel wie Spielaufbau und Mühe mit Kontern war eine der Forderungen von Trainer Johan Lundskog. Gegen Aufsteiger Ajoie mit Selbstvertrauen, aber Demut ins Spiel zu steigen, eine andere. Wenn wir die allerersten Sekunden und einen von Calle Andersson im allerersten Aufbau verlorenen Puck ignorieren, dann konnte Lundskog schon schnell feststellen: Doch, erfüllt.

1:0 nach 44 Sekunden, 2:0 nach 192 Sekunden, danach trotz Time-out-Notbremse von Ajoie-Headcoach Gary Sheehan weiterhin problemlose Dominanz in einem teilweise absurd einseitigen Spiel. Der SCB zeigt im Startdrittel viel Spielfreude, nutzt den Raum und die Überlegenheit in allen Belangen gegen einen überforderten Gegner für viele Puckstafetten und geht mit einem lockeren 3:0 in die erste Pause.

Erster Shutout in der National League. Dazu braucht es im Mitteldrittel diverse gute Paraden, total hält er 25 Schüsse. Beat Gerber

Der Routinier wird seinem Ruf als Defensivmann gerecht. Einziger SCB-Verteidiger ohne Torschuss. Even Helfer

Der Verteidiger (19) ist von Ajoie wegen Verletzungssorgen von Biels U-20 ausgeliehen. Er erlebt den Abend der Karriere: schon nach zwei Dritteln 13:21 Minuten Eiszeit, am Ende 17:33.

Lundskog darf sich auch darüber freuen: Für den angeschlagenen Vincent Praplan nominiert er Timothy Kast. Und der Genfer Neuzuzug, der bislang erst beim Spiel in Davos ganz kurz aufs Eis durfte (2:39 Minuten), ist neben Dominik Kahun und Simon Moser jeweils Torschütze der ersten beiden Treffer. Es ist das Sturmtrio mit dem generell grössten Einfluss, vor allem Kahun lässt seine Klasse gegen inferiore Gegner hin und wieder aufblitzen.

Auch das 4:0 schon früh im Mitteldrittel wird von einem Neuzugang erzielt: Verteidiger Christian Pinana nutzt den gewährten Raum und trifft im Slot per Abstauber. Auch Kaspars Daugavins profitiert zuvor beim 3:0 von viel Freiheit im Slot.

Das Tief im Mitteldrittel

Die grosse Frage nach dem Spiel: Wie ist dieser Berner Sieg einzuordnen? Nach dem 4:0 folgen fast 18 Minuten Leerlauf im Mitteldrittel. Es sind wieder alte Probleme zu sehen, wenn der SCB Mühe hat, kontrolliert aus dem eigenen Drittel zu kommen. Er stellt derart auf Verwaltermodus um und drosselt das Tempo, dass Ajoie plötzlich ins Spiel findet und zu Chancen kommt. Auch die beiden Kanadier Philip-Michael Devos und Jonathan Hazen, im Startdrittel noch Opfer des Tempos, können nun zeigen, warum sie jahrelang auf zweithöchster Stufe extrem dominante Spieler waren.

Freude der Neuen: Timothy Kast (2 Tore / 1 Assist), Christian Pinana (1 Tor / 1 Assist) und Dominik Kahun (2 Assists, von links) feiern mit Captain Simon Moser (2. von links) das 2:0. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Hazen und Devos sind die beiden einzigen Importspieler, die Ajoie zur Verfügung stehen, Guillaume Asselin im Sturm und Jérôme Gauthier-Leduc in der Abwehr fehlen verletzt. Das trifft den Aufsteiger härter als jedes andere Team: In Ajoies Kader fehlt es schon in Bestbesetzung an allen Ecken und Enden an Tiefe, um Abend für Abend in der NL bestehen zu können.

Auch wenn der SCB im Schlussdrittel wieder leicht zulegt, das Skore noch auf 6:0 schraubt und einen möglichen höheren Sieg verpasst: Der wahre Test folgt am Freitag, wenn Leader Biel nach Bern kommt.

Telegramm: Infos einblenden Bern – Ajoie 6:0 (3:0, 1:0, 2:0) 12’784 Zuschauer. Tore: 1. (0:44) Kast (Moser) 1:0 1:0. 4. (3:12) Kast (Kahun, Moser) 2:0. 13. Daugavins (Jeremi Gerber, Henauer) 3:0. 23. Pinana (Moser, Kast) 4:0. 43. Conacher (Untersander, Kahun/Ausschluss Hauert) 5:0. 49. Jeremi Gerber (Fahrni, Pinana) 6:0. Strafen: 2-mal 2 Minuten Bern, 3-mal 2 Minuten Ajoie. Bemerkungen: Bern ohne Praplan, Blum, Rüfenacht, Ajoie ohne Gauthier-Leduc, Asselin (verletzt), Joggi (krank). – 4. (3:12) Time-out Ajoie.

