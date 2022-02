Wichtiger Berner Derby-Sieg – Der SCB tankt Vertrauen – Langnau bleibt im Jammertal Die SCL Tigers kassieren beim 1:3 in Bern die 14. Niederlage in Folge. Und: Michael Liniger wird die Emmentaler nächste Saison nicht coachen. Marco Oppliger

Bern jubelt, Langnau hadert: 3:0-Torschütze Colin Gerber lässt sich von den Teamkollegen Thomas Thiry und Thierry Bader feiern. Foto: Raphael Moser

Es ist der Abend der grossen Comebacks in Bern. Zum ersten Mal seit Februar 2020 dürfen die Zuschauerinnen und Zuschauer wieder ohne Einschränkungen ins Stadion. Keine Maske, keine Zertifikat – es ist, als hätte es Corona nie gegeben. 15’389 erscheinen immerhin zum Berner Derby. Es handelt sich um die höchste Zuschauerzahl in dieser Saison.

Und zumindest der Grossteil von ihnen wird für den Aufmarsch belohnt. 3:1 gewinnt der SCB, verbucht damit drei eminent wichtige Zähler im Kampf um einen Pre-Playoff-Platz – zumal Direkt-Konkurrent Ambri patzt.



Sebastian Schilt Der Langnau-Verteidiger vergibt im ersten Drittel aus bester Position. Ein Erfolgserlebnis konnte er – wie Teamkollege Yannick Blaser – bereits Anfang Woche feiert: Die Vertragsverlängerung. Santiago Näf Im letzten Drittel wird der SCB-Stürmer in einer 2vs1-Situation von Dustin Jeffrey angespielt – doch er schafft das Kunststück, das halboffene Tor nicht zu treffen. Cody Goloubef Der Kanadier kommt im Derby zu seiner Premiere im SCB-Dress. Seine erste Aktion: Er checkt Langnaus Schilt gegen den Kopf und kassiert dafür 2 Minuten. Ansonsten eine solide Leistung.

Rüfenachts Rückkehr

Apropos Comeback: Als Thomas Rüfenacht die Eisfläche betritt, wird es richtig laut im Stadion. Am 14. November 2020 bestritt der Stürmer seinen letzten Ernstkampf. Es folgen zwei Knieoperationen und eine lange Zeit der Ungewissheit. Er, der einer der Leitwölfe des meisterlichen SC Bern war, muss sich mit 37 nun nochmals durchbeissen. Sein Vertrag läuft Ende Saison aus, die Zukunft ist noch ungewiss. Nun, Rüfenacht bringt es auf 11 Minuten Eiszeit, er fällt weder auf noch besonders ab, wird vom Anhang am Ende aber gleichwohl nochmals gefeiert.

Es sind andere, welche beim SCB in der ersten Partie nach der Olympia-Pause den Ton angeben. Etwa Joshua Fahrni: Der 19-Jährige zieht im zweiten Drittel in die gegnerische Zone, sieht zwar vier Langnauer um sich herum, kann aber dennoch zum 2:0 abschliessen.

Die Emmentaler übrigens können erstmals in diesem Jahr wieder mit vier Ausländern antreten. Topskorer Jesper Olofsson hat sich von seiner Corona-Erkrankung erholt, Aleksi Saarela ist ebenfalls wieder fit – und Olympiasieger Harri Pesonen nach einer rauschenden Feier rechtzeitig zurück gereist. Gerade im ersten Drittel drücken die Langnauer aufs Tempo, sie sind die bessere Mannschaft, was auch die Schussstatistik belegt (14:6). Aber: Die Tigers vergeben mehrfach sträflich vor SCB-Goalie Philip Wüthrich. Und das rächt sich. Das Berner Führungstor durch Thierry Bader – erzielt 17 Sekunden nach der ersten Pause - fällt aus Optik der Gäste zum denkbar dümmsten Zeitpunkt und es kommt unter unglücklichen Umständen zustande: Alexandre Grenier will klären, doch via den Schlittschuh Fahrnis gelangt die Scheibe zum Torschützen. Dieser Treffer gibt dem SCB ordentlich Vertrauen, und die Langnauer wirken danach nicht mehr so entschlossen. Am Ende verlassen sie das Eis zum 14. Mal in Folge als Verlierer.

Ein Dämpfer für Langnaus Verantwortliche

Eine Niederlage müssen sie bereits zuvor und abseits des Eises einstecken. Michael Liniger, der zum engeren Kandidatenkreis für den Trainerposten zählte, hat Langnau eine Absage erteilt. Es ist für die Emmentaler gewiss ein Dämpfer, handelte es sich bei Liniger doch um einen Einheimischen. Und die Verantwortlichen hatten zuletzt aus ihrem Wunsch, einen Schweizer als Cheftrainer zu engagieren, kein Geheimnis gemacht. Nun also nimmt das Kandidaten-Karussel wieder Fahrt auf.

Derweil sich die SCL Tigers mangels sportlicher Perspektiven längst auf nächste Saison konzentrieren, stehen für den SCB in den kommenden Wochen noch wichtige Aufgaben an. Und für diese hat er mit dem Derbysieg zumindest Vertrauen getankt.



Bern – SCL Tigers 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) 15'389 Zuschauer Tore: 21. Bader (Fahrni) 1:0. 30. Fahrni (Goloubef, Varone) 2:0. 47. Colin Gerber (Varone, Fahrni) 3:0. 49. Schmutz 3:1. Strafen: Bern 5-mal 2 Minuten. SCL Tigers 3-mal 2 Minuten Bemerkungen: Bern ohne Scherwey, Blum, Untersander und Thomas (alle verletzt), Daugavins (überzählig) und Jeremi Gerber (gesperrt). SCL Tigers ohne Huguenin, Stettler, Zaetta, Erni und Mayer (alle verletzt). 33:49. Pfostenschuss Moser. 57:21. Time-Out SCL Tigers. SCL Tigers von 57:21 bis 59:35 ohne Torhüter und mit 6 Feldspielern.

