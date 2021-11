Lausanne gelingt Revanche – Der SCB mit zu wenig Durchschlagskraft Die Serie des SC Bern ist nach vier Siegen in Folge gerissen. In Lausanne unterliegen die Mutzen 1:3. Adrian Ruch

Am Freitag hatte Philip Wüthrich bei beiden Gegentoren eine unglückliche Figur abgegeben, der SC Bern den Lausanne HC im Heimspiel aber dennoch 3:2 bezwungen. Diesmal, bei der Reprise in Lausanne, stand Daniel Manzato zwischen den Pfosten und liess sich in der 7. Minute von Benjamin Baumgartner aus extrem spitzem Winkel überraschen.

Ansonsten hielt Manzato, genau wie am Vorabend Wüthrich, ausgezeichnet, nur waren diesmal die Berner nicht in der Lage, den Fauxpas zu korrigieren. Sie agierten im Spielaufbau zu unpräzis und kamen nur selten zu guten Torchancen. Dies hatte freilich auch damit zu tun, dass die Waadtländer deutlich mehr Körpereinsatz und Intensität in die Waagschale warfen als noch in Bern.

Kahun fehlt erneut

Nachteilig war für die Gäste auch, dass mit Dominik Kahun der beste Spieler erneut krankheitshalber fehlte. Die erste Linie führte statt der Deutsche zwei Drittel lang Timothy Kast an, im Schlussabschnitt war dann Vincent Praplan Mittelstürmer der ersten Formation. Die Flügel Tristan Scherwey und Christian Thomas kamen weniger zur Geltung als zuletzt. Trotzdem hatten beide eine auffällige Szene: Scherwey erzielte den vermeintlichen Ausgleichstreffer, doch weil beim Ablenken des Pucks seine Stockschaufel höher als die Torlatte war, zählte das Goal korrekterweise nicht. Thomas verschuldete kurz vor der zweiten Pause den zweiten Gegentreffer, weil er die Scheibe vor dem eigenen Gehäuse an Cory Emmerton verlor.

Zwei Sekunden vor Schluss

Zwei Sekunden vor Schluss verhinderte Thierry Bader mit einem Hocheckschuss den Shutout Luca Boltshausers und die erste Nullnummer der Berner in dieser Saison. Das Team Johan Lundskogs hatte für den grossen Einsatz zwar einen Treffer verdient, aber der 3:1-Erfolg der Waadtländer ging aufgrund der besseren Möglichkeiten in Ordnung. Und so verpasste der SCB den Sprung über den oberen Strich.

