5:3-Sieg in Biel – Der SCB mit einem Lebenszeichen Bern verkürzt die Serie gegen Biel auf 1:2. Und dieses Mal behält Topskorer Chris DiDomenico einen kühlen Kopf. Dominik Kahun trifft doppelt. Angelo Rocchinotti

Dominik Kahun, Christopher DiDomenico und Oscar Lindberg (v.l.) feiern den vierten Berner Treffer. Es ist elf Minuten vor Schluss die Entscheidung. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Eines vorweg: Obwohl Chris DiDomenico bei der 2:4-Niederlage gegen Biel am Donnerstag mit einem Schuss auf den am Boden liegenden Viktor Lööv eine Massenschlägerei angezettelt hatte, will SCB-Coach Toni Söderholm auch im dritten Duell nicht auf seinen Topskorer verzichten. Und dieses Mal behält der Italo-Kanadier, der bei jeder Scheibenberührung mit Pfiffen eingedeckt wird, einen kühlen Kopf.

Kurz nach Spielhälfte versucht ihn Noah Schneeberger beim Stand von 1:0 für Biel mehrfach erfolglos aus der Fassung zu bringen. Der Bieler landet schliesslich selbst auf der Strafbank, nachdem er DiDomenico beim fliegenden Wechsel zu Fall bringt. Weil bereits Teamkollege Beat Forster draussen sitzt, können die Gäste während 77 Sekunden mit zwei Mann mehr agieren. Doch der SCB tut sich zunächst schwer. Ramon Untersander und DiDomenico spielen sich die Scheibe achtmal hin- und her, ohne den Abschluss zu suchen. Erst in einfacher Überzahl gelingt das Tor. Dominik Kahun trifft per Direktabnahme.

Nur wenige Minuten zuvor sprach wenig für die Stadtberner. Der SCB, der im ersten Drittel mehr vom Spiel hatte, geriert in Rückstand, nachdem Verteidiger Cody Goloubef seinen Gegenspieler nicht kontrollieren konnte. Danach verlor der SCB den Faden. Jesper Olofsson und Luca Cunti verpassten es hingegen, die Führung auszubauen. Und werden schliesslich prompt bestraft.

37 Sekunden nach dem 1:1 doppelt der SCB nach. Joël Vermin lenkt einen Zgraggen-Schuss ab. Zweimal schafft es Gaëtan Haas danach, das Spiel wieder auszugleichen. Beim 2:2 kurz vor der zweiten Pause kommt er völlig frei im Slot zum Abschluss, nachdem sich drei Berner um Olofsson kümmern. Und nach dem spektakulären Tor von Thierry Bader, der aus der Drehung trifft, überlistet Haas SCB-Keeper Philip Wüthrich mit einem Weitschuss.

Der 25-Jährige reagiert auf seinen Fauxpas zwei Minuten später mit einem Big-Save gegen Toni Rajala und zeigt auch sonst starke Paraden. Weil der doppelte Kahun elf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit erneut trifft und Simon Moser mit einem Schuss ins leere Bieler Gehäuse sieben Sekunden vor Schluss alles klarmacht, holt sich Bern den so wichtigen Sieg doch noch.

Er verkürzt in der Serie auf 1:2. Am Dienstag kommt es in der Postfinance-Arena zum nächsten Duell.



Telegramm Infos einblenden Biel – Bern 3:5 (0:0, 2:2, 1:3) 6562 Zuschauer. Tore: 22. Künzle (Cunti) 1:0. 36. (35:20) Kahun (Untersander, DiDomenico/Auschluss Schneeberger) 1:1. 36. (35:57) Vermin (Zgraggen, Loeffel) 1:2. 40. (39:14) Haas (Olofsson) 2:2. 43. Bader 2:3. 44. Haas (Hofer) 3:3. 49. Kahun (Lindberg, DiDomenico) 3:4. 60. (59:53) Moser (Scherwey) 3:5 (ins leere Tor). Strafen: 3-mal 2 Minuten plus 5 Minuten plus Spieldauer-Disziplinarstrafe gegen Biel, 3-mal 2 Minuten gegen Bern. Bern: Wüthrich; Untersander, Teves; Loeffel, Zgraggen; Goloubef, Colin Gerber; Beat Gerber, Henauer; DiDomenico, Lindberg, Kahun; Vermin, Bader, Scherwey; Fahrni, Sceviour, Moser; Baumgartner, Brügger, Ritzmann. Bemerkungen: Bern ohne Bärtschi und Lehmann (verletzt), Karhunen, Gelinas, Pinana, Fuss und Ennis (überzählig). 56. Timeout Bern. Biel von 58:12 bis 59:53 ohne Torhüter, mit sechstem Feldspieler.

Spektakel: Biels Fabio Hofer im Duell mit SCB-Keeper Philip Wüthrich. Der Goalie bleibt in dieser Aktion der Sieger. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

