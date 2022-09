Marco Lehmann

Kaum gibt es beim SCB wichtige Rückkehrer ins Line-up, fehlt bereits ein anderer. Stürmer Marco Lehmann fiel bereits am Samstag in Ambri aus, nachdem er hart mit dem Kopf auf dem Eis aufschlug und sich an der Wange verletzte. Sein Status ist «Day to day».

Tino Kessler

So viel Talent und Prominenz in der Bieler Offensive, doch das Topskorer-Jersey gegen Bern trägt Tino Kessler. Der 26-jährige Prättigauer traf in den ersten beiden Spielen des EHC zwei Mal und liess sich einen Assist gutschreiben. Gegen den SCB kommen keine weiteren Skorerpunkte dazu.

Jesper Olofsson

Der frühere SCB-Stürmer beweist seinen Torriecher und trifft für Biel zwei Mal.