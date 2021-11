Siegesserie beendet – Der SCB macht Fortschritte, aber … Lausanne gelingt mit dem 3:1 die Revanche gegen den SC Bern. Die Mutzen sind bei Programmhälfte weit von der direkten Playoff-Qualifikation entfernt. Adrian Ruch

An ihm lag es nicht: SCB-Goalie Daniel Manzato lässt sich zwar früh aus fast unmöglichem Winkel bezwingen, spielt ansonsten aber tadellos. Foto: Estelle Vagne (Freshfocus)

Zwei Sekunden vor Schluss bezwingt Thierry Bader Lausanne-Keeper Luca Boltshauser mit einem sehenswerten Hocheckschuss. Doch der Jubel der Berner in der Vaudoise aréna fällt verhalten aus. Das hat weniger mit der folgenden Coach’s Challenge der Gastgeber als mit der Tatsache zu tun, dass der Treffer nur noch für etwas Resultatkosmetik sorgt. Denn der SC Bern unterliegt 1:3 und verliert damit nach vier Siegen in Folge erstmals wieder.

Der Mannschaft von Johan Lundskog fehlte wie am Vorabend gegen denselben Gegner (3:2-Sieg) der kranke Ausnahmekönner Dominik Kahun, aber diesmal auch die Durchschlagskraft. Sie erarbeitete sich trotz viel Einsatz kaum hochkarätige Möglichkeiten. So lässt sich ein Match nur gewinnen, wenn in der Defensive grobe Fehler vermieden werden und im Abschluss die Effizienz hoch ist. Beides war nicht der Fall: Beim 0:1 in der 7. Minute liess sich der ansonsten tadellose SCB-Goalie Daniel Manzato von Benjamin Baumgartner fast von der verlängerten Torlinie aus bezwingen, beim 0:2 kurz vor der zweiten Pause verlor Christian Thomas den Puck auf fahrlässige Weise in der eigenen Zone an Cory Emmerton. Und vorn verpassten Simon Moser in Unterzahl und Calle Andersson nach brillanter Vorlage von Vincent Praplan allein vor Boltshauser jeweils das 1:1.