Noch ein Berner Sieg – Der SCB kämpft sich zum Sieg gegen den Meister Plötzlich ist der SC Bern effizient: Auf das 3:1 gegen Genf lässt er ein 4:1 gegen Zug folgen. Kristian Kapp

Keine üblichen Verdächtigen für einen kurzen Faustkampf: Berns Mika Henauer (links) und Zugs Grégory Hofmann geben sich Saures. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Im Schlussdrittel hatte der SCB diesen einen Moment, der auf ein abgeklärtes Team hindeutete. Die ganze Saison Probleme und Baustellen? Nichts da. Kommt der Widersacher ran, reagiert man umgehend und beruhigt das Ganze wieder, kein Problem. 91 Sekunden nach dem Zuger Anschlusstreffer traf Dominik Kahun zum 3:1 und verhinderte zwölf Minuten vor Schluss, dass der Gegner überhaupt einen Schlussspurt hätte inszenieren können. Der Gegner, das war immerhin Meister Zug, der zuletzt sieben Mal gewonnen hatte.

Der SCB setzte sich dank einer weiteren Niederlage Ambris etwas ab von Rang 11 – das Pre-Playoff ist für die Berner näher gerückt. Dennoch läuft es natürlich nach wie vor alles andere als rund für den SCB, er ist spielerisch weit weg von dem, wo er sein möchte.

102 Schüsse hielt er in den letzten beiden Spielen, gegen Zug fiel er verletzt aus. Der SCB-Goalie könnte aber am Freitag in Davos bereits wieder spielen. Carl Klingberg

Seit Grégory Hofmann aus der NHL zurückgekehrt ist, darf auch der EVZ nur noch fünf Imports einsetzen. Die Rolle des Überzähligen fasst dismal Klingberg – er hat als Flügelstürmer generell die wohl schlechtesten Karten des Ausländer-Quintetts. Santiago Näf

Vom jungen SCB-Trio, das in den letzten drei Spielen einsprang, fällt der Center als einziger aus der Aufstellung. In Davos dürfte er wieder dabei sein.

Das war auch gegen Zug so, der EVZ war die deutlich stilsicherere und individuell besser besetzte Mannschaft. Was aber den SCB umso mehr freuen durfte: Er belohnte sich für eine kämpferisch gute Leistung. Diese überdeckte genug der Defizite, um einen unerwarteten Dreier einzufahren.

Im Gegensatz zum fast schon gestohlenen Sieg gegen Genf liess der SCB deutlich weniger Chancen zu. Und ein wenig bestraften die Berner auch die phasenweise aufblitzende Überheblichkeit des Gegners. Der wusste, dass er besser ist, so spielte er dann auch: Zu wenig zielstrebig.

Christian Thomas verletzt out

Spielerisch unterlegen sein, dank viel Effizienz dennoch gewinnen – was beim SCB gegen Genf klappte, geht nur einmal. Dachte man. Und dann lagen die Berner nach dem Startdrittel 2:0 vorne. Obwohl Zug im Gegensatz zum SCB 20 Minuten lang problemlos mit Puckbesitz aus der eigenen Zone kam und sich genauso mühelos auch vors Berner Tor spielen konnte.

Doch der SCB nützte zwei Konter, sowohl Thierry Bader als auch Phil Varone zeigten sich beim 1-gegen-1 mit EVZ-Goalie Leonardo Genoni souverän. Am Ursprung beider Chancen stand Zuger Sorglosigkeit sowie das smarte Erfassen der Situation Ramon Untersanders. Er holte sich die Assists 20 und 21 - nur Luganos Santeri Alatalo hat unter Schweizer Verteidigern ligaweit mehr.

Der SCB feiert den Treffer zum 2:0: Torschütze Philip Varone führt die Berner an, die Assistgeber Joshua Fahrni und Ramon Untersander folgen ihm. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Die Führung verlieh dem SCB Sicherheit, er hatte in der Folge weniger Mühe, auch wenn er regelmässig zu unschönen Dingen wie unerlaubte Befreiungsschläge greifen musste. In der aktuellen Lage der Berner ist jedes Mittel recht.

Bitter für Bern: Die Absenzenliste dürfte länger geworden sein. Christian Thomas schied bei Spielhälfte nach einem Knie-gegen-Knie-Zusammenprall mit Sven Senteler aus. So wie der Stürmer in die Garderobe humpelte, sah es nicht danach aus, als würde er am Freitag in Davos wieder dabei sein.

Telegramm: Infos einblenden Bern – Zug 4:1 (2:0, 0:0, 2:1) 12’270 Zuschauer. Tore: 14. Bader (Varone, Untersander) 1:0. 20. (19:12) Varone (Fahrni, Untersander) 2:0. 46. Simion (Suri, Kovar) 2:1. 48. Kahun (Andersson, Thiry) 3:1. 60. (59:01) Conacher (Praplan, Kahun/ins leere Tor) 4:1. Strafen: 1mal 2 Minuten Bern, 4mal 2 Minuten Zug. Bern: Manzato; Untersander, Henauer; Andersson, Beat Gerber; Thiry, Colin Gerber; Pinana; Thomas, Kahun, Conacher; Fahrni, Varone, Bader; Praplan, Kast, Jeremi Gerber; Sciaroni, Neuenschwander, Fuss; Dähler. Bemerkungen: Bern ohne Moser, Daugavins (krank), Scherwey, Jeffrey, Wüthrich, Blum, Rüfenacht (verletzt), Hänggi, Berger, Näf (überzählig). Zug ohne Bachofner, Stadler, Gross (verletzt), Klingberg (überzählig). – 30. Thomas verletzt ausgeschieden. – 40. (39:39) Lattenschuss Kahun. – 57:32 Time-out Zug. Zug von 56:54 bis 59:01 ohne Goalie, mit 6. Feldspieler.

