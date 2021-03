Nach SCL Tigers – SC Bern – Der SCB ist auf Kurs – und O’Leary fühlt sich wie zuhause Mit dem 5:4-Sieg in Langnau macht der SC Bern einen grossen Schritt Richtung Pre-Playoff-Qualifikation. Derweil irritiert das Verhalten des neuen Tigers-Trainers. Marco Oppliger

Der SCB hat einmal mehr die Nase vorn: Die Bern (rechts Olofsson) bezwingt Langnau (Maxwell) zum vierten Mal in dieser Saison. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Dringt aus der Garderobe ohrenbetäubende Ballermann-Musik, ist die Welt beim SC Bern in Ordnung. Am späten Samstagabend also gibt ein Mallorca-Barde in der Ilfishalle via Lautsprecher seine Hits zum Besten, derweil die Berner beruhigt die Tabelle betrachten können. Nach dem 5:4-Sieg in Langnau liegen sie vier Runden vor Schluss 9 Punkte vor Ambri-Piotta (11.) und 3 vor Rapperswil-Jona (10.). Das Pre-Playoff ist zum Greifen nah.

Dass sich die Mutzen im sechsten und letzten Duell mit den SCL Tigers nicht mit Ruhm bekleckert haben? Es spielt keine Rolle. Und das ist die bittere Erkenntnis für die Langnauer: Sie haben dem Gegner wohl das Leben schwer gemacht, aber doch den Weg in die Niederlage gefunden – die 17. in den letzten 18 Partien. Nicht zuletzt, weil sie sich die 3:2-Führung nehmen liessen, zum dritten Mal in dieser Woche ein Tor wenige Sekunden vor der zweiten Pause erhielten. «Danach gingen wir ins letzte Drittel, um dieses Spiel nicht zu verlieren, anstatt um es zu gewinnen. Und diese Unsicherheit ist entscheidend», meint Tigers-Stürmer Flavio Schmutz.

Die 3 Infos einblenden Thomas Thiry

Während der ganzen Saison war der SCB-Verteidiger nie überzählig. Doch nun musste er gegen die ZSC Lions und die SCL Tigers zweimal zuschauen. Alain Bircher

Längst steht fest, dass der Verteidiger Langnau verlassen muss. Aus Mangel an Personal wird er zum Stürmer umfunktioniert – und steht am Ursprung des kuriosen 1:0. Cory Conacher

Der Stürmer hat grossen Anteil am Aufschwung des SCB. Doch neigt er auch zum defensiven Schlendrian. Gegen Langnau steht die Linie mit ihm, Oloffson und Jeffrey bei zwei Gegentoren auf dem Eis.

Langnau und der Vergleich mit der Swiss League

Am Anfang dieses Derbys steht eine kuriose Szene: Nach zwei Minuten will Alain Bircher mit einem langen Pass entlang der Bande einen Angriff lancieren. SCB-Keeper Tomi Karhunen eilt aus seinem Tor, um den Puck abzufangen. Nur: Auf einmal prallt dieser von der Bande weg und landet direkt bei Keijo Weibel, der ins leere Tor einschieben kann.

Es folgt ein wildes und von Fehlern geprägtes Spiel: Vor dem Langnauer Ausgleich zum 2:2 verliert Colin Gerber den Puck hinter dem eigenen Tor, beim 3:2 der Tigers fühlt sich der SCB-Paradesturm um Cory Conacher, Dustin Jeffrey und Jesper Olofsson nicht dafür verantwortlich, nach hinten zu arbeiten. Dieselbe Linie steht auch beim 4:5 auf dem Eis. Der gröbste «Bock» unterläuft allerdings Ben Maxwell: Nach 44 Minuten spielt der Tigers-Topskorer die Scheibe völlig unbedrängt durch die eigene Zone, Inti Pestoni ist dankbarer Abnehmer und trifft zum 4:3. Von diesem Nackenschlag kann sich Langnau nicht mehr erholen.

«Das sollte nicht passieren», sagt Rikard Franzén. Doch will der Tigers-Coach den Kanadier nicht für die neuerliche Niederlage verantwortlich machen. Überhaupt rühmt er die Mannschaft für ihre kämpferische Einstellung, obwohl ihr aufgrund der vielen Niederlagen das Vertrauen fehle. «Schauen Sie sich unser Kader an», hält er fest. Langnau fehlen zehn Spieler verletzt oder krankheitshalber, aus Personalnot helfen die Verteidiger Bircher und Anthony Huguenin im Sturm aus und der 18-jährige Elite-Junior Luca Wenger steht in seinem zweiten Spiel in der National League während knapp 12 Minuten auf dem Eis.

Und doch sagt Ramon Untersander: «Es ist schwierig, gegen Langnau zu spielen.» Was nach einem Lob für die Emmentaler klingt, ist allerdings wenig schmeichelhaft gemeint – gerade für den Trainer. Denn der Berner Verteidiger bezeichnet das Spiel der SCL Tigers als «etwas Swiss-League-mässig». Ihnen fehle es an Struktur, das Spiel sei unberechenbar. «Manchmal sind drei auf einer Seite, dann agieren sie wieder sehr spekulativ. Fast alle Teams haben Mühe gegen einen solchen Gegner.»

O’Leary: Grosses Interesse – oder ein Mangel an Respekt

Nun weiss Franzén seit über einem Monat, dass er nicht in Langnau bleiben kann. Ebenso lange steht fest, dass Jason O’Leary sein Nachfolger wird. Das ist ein normaler Vorgang im Eishockey.

Aber was sich in den letzten Wochen rund um die SCL Tigers abspielt, ist alles andere als gewöhnlich. Denn O’Leary ist omnipräsent. Er verfolgt die Spiele im Stadion und hat in Interviews auch bereits über seine Ideen und Vorstellungen gesprochen. Am Samstag geht der Kanadier noch einen Schritt weiter: Er eilt nach der Partie in die Katakomben der Ilfishalle und plaudert vor der Garderobe des Heimteams mit einem Betreuer. Obwohl ein paar Meter nebenan noch Franzén das Sagen hat.

Omnipräsent: Langnaus neuer Trainer Jason O’Leary verfolgt das Team hautnah, obwohl er erst kommende Saison dafür verantwortlich sein wird. Dieses Verhalten ist ungewöhnlich. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Man kann diesen Umstand aus zwei Blickwinkel beurteilen: Einerseits signalisiert O’Leary grosses Interesse an seiner neuen Aufgabe. Andererseits zeugt es von einem Mangel an Respekt gegenüber einem Trainerkollegen. Natürlich hat Franzén registriert, dass ihm sein Nachfolger ganz genau über die Schulter schaut. Er sagt: «Es steht ihm frei, unsere Spiele zu schauen. Aber ich denke nicht, dass ich das an seiner Stelle tun würde, bevor die Saison zu Ende gespielt ist.»