Neue Eishalle im Oberaargau – Der SC Langenthal zieht sich aus der Stadionplanung zurück Paukenschlag in Langenthal: Weil der Eishockeyverein keine Fortschritte für eine moderne Arena Oberaargau sieht, geht er nun eigene Wege. Julian Perrenoud

Quo Vadis SC Langenthal? Der Verein will alternative Lösungen für seine Zukunft suchen. Foto: Nicole Philipp

Bereits wochenlang gingen Gerüchte in der Stadt um, jetzt ist es tatsächlich eingetroffen: Der SC Langenthal zieht sich von den Diskussionen um eine neue Eishalle in der Stadt Langenthal zurück. Mehr noch: Er will gar alternative Standorte für ein neues Stadion prüfen. Dies teilt der Verein am Dienstagvormittag in einer Medienmitteilung mit.

Der Verwaltungsrat sowie die Hauptaktionäre seien in einer ausserordentlichen Sitzung zu diesem Schluss gekommen, heisst es. Sie wollen sich damit wieder dem eigentlichen Kerngeschäft des Clubs, dem Eishockey-Sport widmen. Die Diskussionen rund um eine Arena Oberaargau im Gebiet Hard erachtet der SCL als politisch festgefahren. Die Planung würde durch die Behörden nicht zeitlich und zielgerichtet vorangetrieben.

Alternativen müssen rasch her

Für den, in der zweithöchsten schweizerischen Liga (Swiss League) spielenden Schlittschuhclub stelle eine neue Eishalle die wichtigste wirtschaftliche Grundlage für die Zukunft dar, so der SCL. Die Einnahmen aus dem Ticketverkauf und die geeigneten Plattformen für Sponsoren und Donatoren (Hospitality) genügten den Anforderungen seit mehreren Jahren nicht mehr.

Folge daraus sind wiederkehrende Fragen der kurzfristigen Finanzierung der ersten Mannschaft, des Nachwuchses und des Damenteams, schreibt der Verein.

Mehr zum Thema Abo Eishallenprojekt in Langenthal «Es wird kein Götti vom Himmel fallen und alles bezahlen» Abo Die Parteien sind sich einig Langenthal muss beim neuen Stadion kleiner denken Abo Stadionneubau in Langenthal Nur ein städtisches Modell ist sinnvoll Die Kunsteisbahn Langenthal könne den Betrieb der 1961 erbauten Eishalle Schoren noch bis 2026 sicherstellen und der Schweizer Eishockey-Verband habe bereits vor Jahren darauf hingewiesen, dass das heutige Stadion die Kriterien (auch in Bezug auf die Sicherheit der Zuschauer) nicht mehr erfülle. «Da sich die politischen, wie auch die behördlichen Gremien bisher auf keine Lösung für ein konkretes Stadionprojekt einigen, respektive das Projekt nicht entscheidend vorantreiben konnten, sieht sich die Führung des SCL gezwungen, rasch Alternativen zum Standort Langenthal auszuarbeiten», heisst es in der Mitteilung. Ist sogar der Profisport in Gefahr? Die Ausarbeitung verschiedener Optionen für das Weiterbestehen des SCL sollen ohne Vorbehalte geschehen. Auch alternative Standorte in der Region, neue Formen der Zusammenarbeit mit anderen Clubs oder etwa die Einstellung des professionellen Spielbetriebs sollen konkret geprüft werden. Der Verwaltungsrat habe zudem beschlossen, seine Aktivitäten in der Arena-Oberaargau AG, einer Tochtergesellschaft des SCL, per sofort zu sistieren. Die heutige Aktiengesellschaft soll noch im laufenden Jahr 2022 mit der SC Langenthal AG fusioniert respektive liquidiert werden.



Bis Ende 2022 will die Clubleitung verschiedene Szenarien für die Zukunft ausarbeiten, die Anfang 2023 an einer ausserordentlichen Generalversammlung vorgelegt werden sollen. «Stillstand in diesem existentiellen Projekt ist für uns keine Option», lässt sich Verwaltungsratspräsident Gian Kämpf zitieren.

Julian Perrenoud ist Redaktor und Textchef in Langenthal. Er beschäftigt sich mit der Digitalisierung im Journalismus und legt den Fokus seiner Berichterstattung auf die Region Oberaargau sowie die Themen Politik, Wirtschaft und Energie. Mehr Infos @JulianPerrenoud

Fehler gefunden?Jetzt melden.