1:1 in der Viertelfinalserie – Der SC Langenthal unterliegt dem EHC Olten in einem Krimi Die Oberaargauer scheitern in der Verlängerung, zeigen aber auch im zweiten Duell mit dem favorisierten Erzrivalen, dass sie mithalten können. Leroy Ryser

Die Langenthaler versuchen, ihr Tor zu verteidigen. Foto: Leroy Ryser

Knapp 30 Minuten lang schien es, als habe der SC Langenthal in diesem zweiten Playoff-Viertelfinalspiel gegen den EHC Olten nichts zu melden. Die Oltner drückten, waren aggressiv, zumeist schneller und kreierten phasenweise Chancen zuhauf. Hätten die Dreitannstädter zu diesem Zeitpunkt mit mehreren Toren vorgelegt, so hätte das kaum einen überrascht.

Elien Paupe, Langenthals Torhüter, sei aus gelb-blauer Sicht gedankt, dass dem eben doch nicht so war. Olten führte mit nur einem Treffer, der nach einem schnellen Konter schon in der 16. Minute entstanden war. Victor Oejdemark war es, der diesen mit einem Weitschuss erzielt hatte.

Plötzlich dominiert der SCL

Eine einzige Situation schien dann aber die Partie auf den Kopf zu stellen. Nach einer überragenden Puckeroberung von Steven Whitney (33.) übernahm Haralds Egle und bediente ebenso genial Marc Aeschlimann vor dem Tor. Der Mittelstürmer fackelte dann nicht lange und zirkelte die Scheibe am letzten Verteidiger Cédric Hächler sowie Torhüter Lucas Rötheli gekonnt vorbei und bejubelte das 1:1.

Ihren Treffer zum 1:1 bejubeln die Oberaargauer. Foto: Leroy Ryser

Langenthal schien dann wahrlich ganz nahe dran, dem EHCO auch gleich noch den entscheidenden Treffer zu versetzen. Dieser agierte in den folgenden Minuten nämlich wie ein in Panik verfallenes Orchester, welches sich kaum zu wehren wusste, wodurch sich in der Hektik doch der eine oder andere Glücksmoment für Langenthal sowie eine Strafe gegen den EHCO ergab.

Und hätte der SC Langenthal ein besseres Powerplay gehabt, so hätte es tatsächlich zum 2:1 kommen können. Als dann aber ein Fehler im Defensivspiel dem EHCO den erneuten Führungstreffer ermöglichte, schien es wiederum eher so, als ginge der SCL in dieser zweiten Partie als Verlierer vom Eis.

Ausgleich kurz vor Schluss

Wer in einem solch wichtigen, emotionalen Playoff-Spiel geduldig bleiben konnte, der wurde belohnt, während sich andere in der Zwischenzeit womöglich vereinzelt Haare ausrissen. Als Stanislav Horansky (57.) einmal mehr das bis dahin schwache SCL-Powerplay testen wollte und wegen einer Behinderung am Torhüter auf der Strafbank Platz nahm, ging es für einmal ganz schnell.

Dario Kummer gewann das Bully, Langenthal spielte ein paar Pässe, und letztlich lenkte ebendieser Kummer einen Schuss von Yves Müller nach 11 Powerplaysekunden ins Tor ab. Mit über 3000 Zuschauern verwandelte sich der Schoren in ein Tollhaus, das wenige Minuten später in freudiger Erwartung einer Verlängerung war.

Damit hätte es ohne Zweifel auf beide Seiten kippen können – letztlich gewann aber der EHC Olten. In einem kurzen Moment fehlte in der Abwehr die Übersicht, auch Elien Paupe war nicht gänzlich klar, wo die Scheibe lag, sodass Simon Sterchi den SCL-Keeper zum entscheidenden 3:2 überwinden konnte. Für Marc Aeschlimann war klar: «Sofort vergessen und weitermachen.»

