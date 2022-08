Saisonziel noch nicht definiert – Der SC Langenthal sucht noch zwei ausländische Stürmer Sportchef Kevin Schläpfer bastelt an der Mannschaft für die kommende Saison. Es dürfte ein ziemlich junges SCL-Kader werden. Tobias Granwehr

Die letzte Saison endete für Langenthal mit einer enttäuschenden Niederlage gegen Thurgau. Hier Goalie Pascal Caminada, der künftig nicht mehr im Team ist. Foto: Marcel Bieri

Die vergangene Saison endete für den SC Langenthal früher als erwartet im Viertelfinal gegen Thurgau. Nun läuft die Vorbereitung für die neue Eishockeysaison bereits auf Hochtouren. Am Mittwochabend absolvierte der SCL in Huttwil bereits das erste Testspiel gegen Hockey Huttwil. Am Freitagabend folgt bereits das nächste in Winterthur.