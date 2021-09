4:2-Erfolg in Winterthur – Der SC Langenthal ist neuer Leader Die Oberaargauer bleiben in der Swiss League auch nach der 4. Runde ungeschlagen. Bärtschi erzielt das erlösende Tor. Daniel Gerber

Die Gäste verteidigen ihr Tor oft erfolgreich. Foto: Leroy Ryser

Seit der EHC Winterthur in die Swiss League aufgestiegen ist, hat der SC Langenthal noch kein Spiel in der sechstgrössten Stadt der Schweiz verloren. Nahe an der ersten Pleite bei den Löwen schrammte der SCL letzte Saison vorbei, als er in extremis einen 1:4-Rückstand im Schlussdrittel aufholte. Damals setzte sich das Team von Trainer Jeff Campbell anschliessend im Penaltyschiessen durch. In 11 von nun 13 Spielen siegte das Berner Team jeweils nach 60 Minuten. «Sie haben Qualitäten. Wenn sie in Führung liegen, wird es nicht einfach, da sie dann hinten reinstehen und zumachen», sagte SCL-Verteidiger Yves Müller vor dem Spiel. Deshalb sei ein frühes eigenes Tor wichtig, so der Fahrplan des SCL-Captains.

Dieses Wunschtor lieferte SCL-Stürmer Marc Kämpf in der vierten Minute: Nahe am Slot von Topskorer Timothy Coffman angespielt, narrte er Winterthur-Torwart Gian-Marco Bamert und vollstreckte zum 1:0.

Den Zürchern gelang der Ausgleichstreffer aus einer Offensivaktion des SCL: Nach einem geblockten Schuss fuhr Winterthurs Anthony Staiger einen Konter, Timo Braus sorgte für den Ausgleich. Kurze Zeit danach lieferte Fabio Kläy den erneuten Führungstreffer. Bis auf wenige Spielminuten lag Gelbblau in diesem Duell in Führung und hatte die Lage meist im Griff (und in einem Fall verhinderte der rechte Torpfosten den 2:2-Ausgleich durch Mathieu Pompei). Wenig später orchestrierte Coffman ein Power-Play, in welchem die Langenthaler auf 3:1 erhöhten. 3:1 statt 2:2. Dennoch lieferte der EHCW zähen Widerstand – wie so oft: Ein Grossteil der Duelle auf Winterthurer Boden zwischen den beiden Teams verlief bis ins Schlussdrittel hinein eng.

Tom Gerber trifft gegen das Ex-Team

Die Hartnäckigkeit der Winterthurer zahlte sich aus: Der langjährige SCL-Stürmer Tom Gerber, der auf diese Saison hin in die Stadt an der Töss gewechselt war und dort als Captain amtet, traf eingangs Schlussdrittel sechs Sekunden, nachdem ein Power-Play seiner Mannschaft nicht den gewünschten Erfolg gebracht hatte, gegen sein Ex-Team zum 2:3-Anschluss.

Einmal mehr kämpften die jungen Winterthurer engagiert gegen den SCL – mit dem gleichen Resultat wie bei sämtlichen bisherigen Anläufen: Das abgeklärtere Team aus dem Kanton Bern nahm die Punkte mit nach Hause. Es gewann 4:2.

Damit lieferte der SC Langenthal den vierten Sieg in Serie, drei davon auf fremdem Eis. Dies bei den GCK Lions, den Ticino Rockets und nun dem EHC Winterthur. Er ist neuer Leader.

