5:2-Sieg gegen EHC Olten – Der SC Langenthal holt sich zum Playoff-Auftakt das Break Der SC Langenthal gewinnt das erste Spiel der Playoff-Viertelfinalserie gegen den favorisierten EHC Olten 5:2 – und holt sich damit den Heimvorteil. Daniel Gerber

Vincenzo Küng (v.l.), Haralds Egle und Torschütze Steven Whitney bejubeln das vorentscheidende 4:2. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Auch ohne höhere Mathematik ist der Favorit im Derby-Viertelfinal rasch gefunden. Der EHC Olten gewann sämtliche fünf Qualifikationsspiele gegen den SC Langenthal und war in jeder relevanten Statistik besser rangiert als der Herausforderer aus dem Kanton Bern. Zum Auftakt in die Playoff-Viertelfinalserie reisst Langenthal das Momentum und den Heimvorteil mit einem 5:2-Erfolg gleich an sich.