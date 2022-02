Zwei Punkte in Küsnacht – Der SC Langenthal gewinnt – und wirft trotzdem Fragen auf Auswärts bei den GCK Lions feiern die Oberaargauer einen 6:5-Sieg nach Verlängerung. Leroy Ryser

Langenthals Stefan Rüegsegger sucht die Lücke. Foto: Leroy Ryser

Es ist nicht das erste Mal, dass der SC Langenthal seine Defizite lange mitschleppt. Vor dem gestrigen Spiel in Küsnacht hatte der SCL in den letzten sieben Spielen 29 Gegentore kassiert. Und auch gegen die GCK Lions mussten die Oberaargauer schon in den ersten neun Minuten deren drei einstecken.

Negativ aufgefallen war einmal mehr Timothy Coffman. Sinnbildlich dafür war die Szene in der 9. Minute, in der er Roman Schlagenhauf im eigenen Drittel in Überzahl die Scheibe perfekt vor Tors spielt und dieser das zwischenzeitliche 1:3 für die Lions erzielen konnte.

Daneben ist Trainer Jeff Campbell seit Beginn der Saison stur, was die Aufstellung betrifft. Während beispielsweise Fabio Kläy in den letzten Jahren selten wirkungsloser war, fehlt es bei Noah Fuss zwar keineswegs an der Technik, oft aber gemessen an dem offensivem Aufwand an Durchschlagskraft.

Frantisek Rehak, der offensiv zwischenzeitlich zu den treffsichersten Stürmern in der ersten Linie gehörte und die beste Plus-Minus-Bilanz im Team hat, wurde in den letzten Wochen von einer Linie in die andere durchgewechselt. Ähnlich geht es auch Ronny Dähler, der zwischenzeitlich beim SCB aushalf, das Vertrauen von Campbell aber nicht geniesst und gestern nicht zum ersten Mal überzählig war.

Ein Hin und Her

Obwohl der SCL sich gestern einmal mehr unnötige Strafen leistete, schien es lange, als käme er mit einem blauen Auge davon. Dies auch, weil ausgerechnet die kritisierten Coffman und Fuss dann doch Tore schossen. Coffman traf anderthalb Minuten nach seinem haarsträubenden Querpass zum 2:3, Fuss stand dann in der 24. Minute genau richtig, wodurch er einen Abpraller zum 3:3 verwerten konnte.

All das zeigt, dass es der SCL offensiv durchaus könnte, zugleich aber jegliche Konstanz in der Leistung vermissen lässt. Das Schlussdrittel unterstrich dies: Nach 106 Sekunden erzielte Dario Kummer ein sehenswertes Powerplaytor, 16 Sekunden später glichen die Gastgeber aber schon wieder aus.

Spannende Schlussphase

Richtig interessant wurde es in der Schlussphase: Erst erzielte Robin Leone (48.) das 5:4, kurz vor Schluss traf er bei einem Alleingang zum vermeintlichen 6:4 via Lattenschuss. Weil die Referees den Puck aber nicht über der Linie sahen, lief die Partie weiter – und prompt glich auf der Gegenseite das Heimteam in Person von Marlon Graf abermals aus. Dass letztlich Leone in der Verlängerung dennoch das 6:5 schoss und der SC Langenthal dieses Spiel gewann, passte dann eben doch zu diesem wahrlich komischen Abend.

Fehler gefunden?Jetzt melden.