Zwei Tore in der Schlussminute – Der SC Langenthal gewinnt nach verrückter Schlussphase In Kloten retten sich die Oberaargauer in extremis in die Verlängerung – und siegen am Ende gar mit 5:4. Daniel Gerber

Die beiden Teams zeigten eine umkämpfte Partie: Klotens Jeffrey Füglister (rechts) gegen Langenthals Dario Kummer. Foto: Robert Pfiffner

22 Versuche wurden bislang unternommen, drei Punkte in Kloten zu erobern. Diese waren allesamt gescheitert. Der SC Langenthal nahm nun den 23. Anlauf einer Auswärtsmannschaft, die Festung zu stürmen. Zwar konnte der SCL nicht drei Punkte mitnehmen, aber sich in der Verlängerung doch noch 5:4 durchsetzen. Erst zum zweiten Mal verliert der Leader aus Kloten damit auf eigenem Eis.

Tatsächlich gelang es dem Team von Trainer Jeff Campbell, bereits in der fünften Minute in Führung zu gehen. Die, nachdem der SCL in letzter Zeit oft einem frühen Rückstand hinterhereilen musste. Erst zuletzt gegen den EHC Visp war Langenthal wieder das 1:0 gelungen; gefolgt von einem 6:1-Sieg.

Insgesamt zeigte Kloten ein massives, frühes Forechecking, welches dem SCL nur wenig Spiel- und Entfaltungsraum liess. Dennoch leisteten die Oberaargauer hartnäckigen Widerstand gegen das Spiel des Leaders – wenn auch mit mässigem Erfolg. Aus Sicht des SCL folgten das 1:1, das 1:2 und das 1:3 in der 35. Minute.

Der SCL trifft doppelt in der Schlussminute

Abschütteln liess sich der SC Langenthal dennoch nicht. Nachdem im Schlussdrittel ein Powerplay ungenutzt verstrichen war, verkürzte SCL-Stürmer Robin Leone kurz darauf auf 2:3. Weil Dario Kummer rund fünf Minuten vor Schluss eine Fünf-Minuten-Strafe kassierte, stellte Kloten zwischenzeitlich wiederum den Zwei-Tore-Vorsprung her. Doch als auch ein Kloten-Stürmer eine Zwei-Minuten-Strafe einfing, beorderte SCL-Coach Campbell Stéphane Charlin aus dem Spiel – somit konnte Langenthal nun mit einem Mann mehr agieren.

Dies ging zweimal hintereinander auf, und der SCL drängte Kloten dank zwei Treffern in der Schlussminute in die Verlängerung – in welcher der SCL immer noch Powerplay spielte, da der fehlbare Kloten-Spieler vorher noch nicht zurückkehren konnte, weil Kummer bei den beiden SCL-Toren ebenfalls noch draussen gesessen war. Nach 31 Sekunden in der Verlängerung schoss Eero Elo den SCL zum 5:4-Sieg.

Morgen erstmals etwas Zählbares gegen Olten?

Nun wartet bereits morgen Freitag das nächste Auswärtsspiel auf den SC Langenthal. Diesmal muss das Berner Team im Kanton Solothurn beim Tabellenzweiten EHC Olten antreten. Mit einem Auftritt wie gestern oder am Sonntag gegen den EHC Visp sind Punkte im Derby durchaus denkbar. Bislang ging Langenthal gegen Olten in dieser Saison stets leer aus. Mit der zuletzt gezeigten Form aber rücken sie in den Bereich des Möglichen. «Es gibt keine einfachen Spiele mehr», sagte SCL-Stürmer Stefan Rüegsegger im Vorfeld zum gestrigen Match – das gilt freilich auch für die Gegner.

