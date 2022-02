Sieg in der Verlängerung – Der SC Langenthal führt nie – und gewinnt doch 5:4 schlagen die Oberaargauer La Chaux-de-Fonds zu Hause. In der Overtime verstreichen lediglich 15 Sekunden, bis sie reüssieren. Leroy Ryser

Der SCL feiert den Heimerfolg. Foto: Marcel Bieri

Für den SC Langenthal war es so etwas wie das Spiel der letzten Chance im Kampf um die Podestplätze. Das drittplatzierte La Chaux-de-Fonds (1,91 Punkte pro Spiel) befand sich vor der Patie gerade noch in einigermassen erreichbarer Entfernung für die Oberaargauer (1,65), eine Niederlage aber hätte diese Chance zunichte gemacht und den HC Thurgau (1,72) in die bessere Position im Kampf um den Heimvorteil gebracht.