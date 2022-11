Nach sechs Niederlagen in Serie – Der SC Langenthal findet zum Siegen zurück Zahlreiche Verletzungen, Wechsel im Lineup: Der SC Langenthal hat es gerade nicht einfach. Gegen Winterthur behielt der SCL beim 5:4-Sieg das bessere Ende für sich. Leroy Ryser

Endlich wieder über einen SCL-Sieg jubeln: Steven Whitney (l.) und Vincenzo Küng. Archivfoto: Marcel Bieri

Nach zwei Spielen Absenz kehrte am Dienstagabend Noah Fuss aus Bern ins Team zurück, im Tor stand plötzlich der Bieler Ersatztorhüter Simon Rytz, der zuletzt zwei Mal eingesetzte Tiger Marc Aeschlimann fehlte dafür wieder und in der Verteidigung machte Tyler Higgins das erste Spiel in dieser Saison. Dennoch brachte der SC Langenthal sein Line-Up am Dienstagabend nicht ganz voll. Für Trainer Jeff Campbell ist das keine einfache Ausgangslage, diese Partie mit einer neuen Zusammenstellung ist nämlich kein Einzelfall. «Wir versuchen, die taktischen Vorgaben möglichst einfach zu halten», erklärt der Trainer vor der Partie gegen den EHC Winterthur.

«Statt den neuen Spielern zehn Dinge mitzugeben, sind es nur die zwei oder drei wichtigsten Verhaltensweisen in der Defensive.» Jeff Campbell, Trainer SC Langenthal

Das heisst: «Statt den neuen Spielern zehn Dinge mitzugeben, sind es nur die zwei oder drei wichtigsten Verhaltensweisen in der Defensive.» Das soll auch helfen, dass sich die Spieler, die teilweise nur für wenige Spiele anwesend sind, rasch wohlfühlen. «Sie sollen, vor allem nach vorne, einfach nach den allgemein gängigen Basics spielen können», sagt Campbell.

Die Auswirkungen der zahlreichen Verletzten, die der SCL seit längerem zu beklagen hat, enden aber nicht beim Spiel, sondern betreffen auch das Training. «Wir versuchen die Belastung anzupassen, machen öfter technische Übungen und konzentrieren uns beispielsweise auf das Toreschiessen.» Kreativität sei gefragt, so der Trainer weiter.

Der Druck nimmt zu

Dass der SC Langenthal vor dem gestrigen Spiel in dieser Situation zehn von zwölf Spielen verloren hatte, ist nicht überraschend. Das schmale Kader kann Ausfälle wie jene von Fabio Kläy, Dario Kummer und Marc Kämpf sowieso kaum kompensieren. Wenn sich dann noch Fehler häufen, rücken Siege in weite Ferne. Gegen den EHC Winterthur waren die Oberaargauer folglich noch etwas stärker unter Druck, endlich wieder auf die Siegesstrasse zurückzufinden. Campbell relativierte zwar, Druck sei immer vorhanden.

Nach zuletzt sechs Niederlagen in Serie konnten die Langenthaler am Dienstagabend endlich wieder einen Sieg feiern. Archivfoto: Marcel Bieri

Der zögerliche Start der Oberaargauer deutete aber dennoch darauf hin, dass die Spieler diesen spürten. Zu viele Fehlpässe resultierten, oft fehlten auf den letzten Metern vor dem Tor die entscheidenden Pässe oder der gut getimte Schuss. Nach einem Hochrisiko-Pass von Nick Meile, direkt vors eigene Tor auf Fuss (13.) entstand das 0:1. Und als die Langenthaler die Partie drehten und dank Toren von Haralds Egle und Steven Whitney innerhalb von 21 Sekunden auf 2:1 stellten, dauerte es nur gerade 19 Sekunden, bis Winterthur schon wieder ausglich.

Spektakuläres Hin und Her

Gegen die Zweitletzten der Swiss League war der Sieg dennoch Pflicht. In der 38. Minute sorgte Yves Müller mit einem Weitschuss für das wichtige 3:2, dasdem SCL eine etwas ruhigere zweite Pause bescherte. Ruhig war es dann im Schlussdrittel keineswegs. Zuerst rettete Noah Fuss (47.) auf der Linie, eine Minute später traf Laurin Liniger zum 4:2, ehe Winterthur innert 41 Sekunden ausglich. Langenthal stellte dann wieder auf 5:4, wobei Steven Whitney nur 16 Sekunden nach dem Ausgleich einen Abpraller verwertete.

Danach war aus SCL-Sicht endlich genug der Tore, weshalb die Oberaargauer einen 5:4-Sieg – den ersten nach sechs Niederlagen in Serie – bejubeln durften. Diese drei Punkte verschaffen zweifellos etwas Genugtuung und sorgen in dieser heiklen Phase für ein kurzes Durchatmen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.