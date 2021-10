Nach vier Niederlagen in Folge – Der SC Langenthal findet zum Siegen zurück Mit Rückkehrer Stefan Tschannen gelingt den Oberaargauern gegen die EVZ Academy ein 4:1-Sieg. Leroy Ryser

Stefan Tschannen hatte bei seiner Rückkehr Grund zum Jubeln. Foto: Leroy Ryser

Stefan Tschannen ist zurück. Der Captain, Leitwolf und Tor­schütze vom Dienst drückte auswärts bei der EVZ Academy direkt nach seiner Verletzungspause dem Spiel den Stempel auf. Dass der SC Langenthal nach zuletzt vier Niederlagen in Folge gestern Abend besser agierte, hatte durchaus auch mit der Anwesenheit des Publikumslieblings zu tun. «Ich habe mich gut gefühlt. Und weil ich schon anderthalb Wochen trainierte, fühlte es sich nicht an, als hätte ich gross Zeit gebraucht, um mich wieder einzugewöhnen», kommentierte der Captain später selbst.

Die Oberaargauer waren in der Zentralschweiz unter Zugzwang. «Aus Erfahrung weiss ich, dass es hier nicht einfach ist zu gewinnen», meinte die Nummer 71. Gegen das Zuger Farmteam lief der SC Langenthal aber nie Gefahr, Punkte abgeben zu müssen.

Drei Tore im ersten Drittel

In der 10. Minute kam Tschannen an die Scheibe und provozierte mit einem Schuss einen Abpraller von Torhüter Luca Hollenstein. Noah Fuss stand richtig, reagierte schnell und erzielte seinen ersten Treffer. Als dann ein EVZ-Stellungsfehler zu einem Konter und einem Laufduell zwischen Marc Kämpf und EVZ-Verteidiger Dominic Buchli führte, ging Kämpf letztlich allein auf Hollenstein zu, um auf 2:0 zu erhöhen. Und 21 Sekunden später konnte dann auch Timothy Coffman überzeugen, als er im gegnerischen Drittel plötzlich sein Tempo erhöhte und Tyler Higgins im Slot freispielte. Der kräftige, gross gewachsene Verteidiger staubte die Scheibe in der Mitte ab – 3:0.

Im Mitteldrittel ging der SCL etwas gemächlicher an die Aufgabe heran. Im Powerplay fiel schliesslich dennoch der vierte Treffer. Luca Christen traf mit einem Weitschuss – nach einem Pass von Captain Tschannen.

​SCL auf Platz fünf

Das letzte Drittel war beinahe ein «freundlicher» Auftritt der beiden Teams. In der 56. Minute fiel noch das Zuger Ehrentor. Nachdem Higgins an der offensiven blauen Linie eine Scheibe über den Stock sprang und ein Konter entstand, konnte das Heimteam reüssieren. Am Ausgang der Partie vermochte der 1:4-Anschlusstreffer nichts zu ändern.

Die Pause bis zum Spiel vom Mittwoch gegen den HC Thurgau haben sich die Oberaargauer mit diesem Sieg nun verdient. Auch, weil sie in der Tabelle damit zwei Plätze gutmachen und just vor dem nächsten Gegner auf Platz fünf zu stehen kommen.

