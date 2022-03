Vom 0:2 zum 3:2 – Der SC Langenthal dreht das Spiel und gewinnt erneut Die Oberaargauer setzen sich gegen La Chaux-de-Fonds dank zwei Treffern im Schlussdrittel durch. Es ist bereits der sechste Sieg in Folge. Daniel Gerber

Der SCL (im Bild Topskorer Timothy Coffman) befindet sich vor dem Playoff in guter Verfassung. Archivfoto: Marcel Bieri

Jetzt erfolgt morgen Samstag der grosse Showdown auf eigenem Eis gegen den HC Thurgau. Vor dem gestrigen, zweitletzten Spieltag, lagen der SC Langenthal und der HCT nur einen Zähler voneinander getrennt auf den Rängen vier und fünf. Dabei ist es geblieben. Die Spannung knisterte das ganze Spiel über auch im Fernduell, denn zwischenzeitlich führte der HCT mit 4:1, während der SCL gegen La Chaux-de-Fonds mit 1:2 zurücklag. Zu diesem Zeitpunkt betrug der Abstand unüberbrückbare vier Punkte.

Der SC Langenthal wollte von Beginn weg Akzente setzen. Er erarbeitete sich ein Chancenplus im ersten Abschnitt (21:13 Schüsse), doch in Führung ging die Heimmannschaft. HCC-Stürmer Jaison Dubois traf mit einem sehenswerten Hocheckschuss, der noch leicht an die Torumrandung knallte. Das Gästeteam verfügte über die Mehrzahl an Gelegenheiten, doch der Tabellendritte war stets mit schnellen Angriffen gefährlich.

0:2-Rückstand gewendet

Später standen SCL-Topskorer Timothy Coffman sowie Robin Leone je einmal alleine vor HCC-Keeper Viktor Östlund – beiden gelang der Ausgleichstreffer zwar in den jeweiligen Szenen nicht; doch ihre Tore waren damit bloss aufgeschoben.

Zwar erhöhte die Mannschaft von HCC-Trainer Thierry Paterlini noch auf 2:0: In einem Tohuwabohu vor dem Kasten brachte der SCL die Scheibe nicht weg – schliesslich landete sie im eigenen Gehäuse. Doch lange rannte der SCL dem doppelten Rückstand nicht hinterher: Leone wurde von Liniengefährte Ronny Dähler angespielt – und diesmal traf er mühelos in hohem Tempo zum 1:2-Anschluss. Und im Schlussabschnitt sorgten Coffman und Stefan Rüegsegger (der nächste Saison beim gestrigen Gegner spielen wird) mit ihren Toren für die Wende und damit auch für den sechsten SCL-Sieg in Folge.

Jetzt beginnt das Rechnen

Somit folgt nun das grosse Rechnen, denn erst am 50. von 50. Spieltagen wird klar, ob der SC Langenthal oder der HC Thurgau (diese Paarung stand bereits vor dem gestrigen Abend fest) das Playoff-Viertelfinal zum Start daheim in Angriff nehmen wird. Somit kommt es also morgen zum grossen Showdown.

Die Direktbegegnung zwischen den beiden Teams ist mit 6:6-Punkten zwar ausgeglichen, wenn es allerdings um das Eruieren des Playoff-Heimvorteils geht, wird das erste Heimspiel des SCL aus der Wertung genommen (da er drei Heimspiele gegen den HC Thurgau austrägt). Somit wird der 4:3-Erfolg nach Penaltyschiessen nicht mitgerechnet, womit die Nordostschweizer in der Direktbegegnung mit 5:4-Punkten vorne liegt.

Bei einem Sieg in der Verlängerung stünde es also 6:6. Dann würde die Tordifferenz aus der Qualifikation entscheiden. Und diese würde um einen Treffer für den HCT sprechen. Gegenwärtig verfügt der HCT nämlich über +20-Tore und der SCL über +17. Bei einem Langenthaler Sieg in der Verlängerung oder im Penaltyschiessen würde der HC Thurgau auf +19 und der SCL auf +18 kommen. Um den vierten Rang zu schaffen, ist für die Oberaargauer also ein Erfolg nach 60 Minuten Pflicht.

